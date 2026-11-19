etkinlik tanıtımı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, 21-29 Kasım 2026 tarihlerinde “Edebiyat Birleştirir” temasıyla gerçekleştirilecek. Türkiye’nin UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta yapılacak organizasyona 16 farklı ülkeden yazar ve şairler davet edildi. Tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı ve programın kapsamı katılımcılara aktarıldı.

program ve ödüller:

Dokuz gün sürecek etkinlik takvimi kapsamında toplam 34 etkinlik planlandı; ayrıca 30 okulda okur-yazar buluşmaları gerçekleştirilecek. Festivalin en önemli noktalarından biri 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreni olacak. Törenin sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan üstlenecek, törende dokuz dalda ödüller verilecek.

Ödül sahipleri arasında Şiir Ödülünün sahibi Mustafa Köneçoğlu, Jüri Özel Ödülünü alan Ali Akbaş ve Yaşam Boyu Başarı Ödülünü kazanan Beşir Ayvazoğlu bulunuyor. Aynı gece sahne alacak isimler arasında Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar da yer alacak.

kültürel hedef ve çağrı:

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıda konuşarak 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yalnızca fiziksel olarak değil, kültürel hafıza ve kimliğinin korunması yönünde de adımlar atıldığını vurguladı. Görgel, festivalin bu amaca hizmet edeceğini belirterek vatandaşları etkinliklere davet etti. Organizasyon, yerel ve uluslararası katılımla Kahramanmaraş’ın edebi görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONUNDAKİ TOPLANTIDA KONUŞAN BAŞKAN FIRAT GÖRGEL, 21-29 KASIM 2026 TARİHLERİNDE 'EDEBİYAT BİRLEŞTİRİR' TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORGANİZASYONA 16 FARKLI ÜLKEDEN KONUKLARIN KATILACAĞINI AÇIKLADI.