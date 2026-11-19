Hıdırlık Kulesi'nde COP TOWN söyleşisi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen COP TOWN etkinlikleri kapsamında tarihi Hıdırlık Kulesi terasında gerçekleştirilen "COP31'den İnsanın Geleceğine" başlıklı söyleşi, iklim krizinin toplumsal etkileri ve değişimin kaynağı üzerine yoğunlaştı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ve tarihçi, yazar ve oyuncu Pelin Batu ile gazeteci Zeynel Lülenin moderatörlüğünde yapılan buluşma, izleyicilerle yapılan soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

değişim evin içinden başlar:

Söyleşide konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, uluslararası kararların önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Taylan, tüketim alışkanlıklarının sorgulanması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınmanın değişimin ilk adımları olduğuna dikkat çekerek, "Devrim bence evin içinden başlayacak. Evladımızla başlayacak, kendi tutumumuzla başlayacak. Daha az tüketeceğiz" dedi. Taylan ayrıca yerel üreticilerin desteklenmesi, ata tohumlarının korunması ve zeytin ağaçları gibi doğal varlıklara sahip çıkılmasının bireysel sorumluluğun somut örnekleri olduğunu belirtti.

kurtarıcı beklentisine karşı uyarı:

Pelin Batu ise iklim krizini insanlık tarihi ve uygarlıkların doğayla kurduğu ilişkiler üzerinden değerlendirdi. Mitoloji ve geçmiş uygarlıklardan örnekler vererek doğayla uyumunu kaybeden toplumların kendi geleceğini tehlikeye attığını söyledi ve doğal kaynakların sınırsız olmadığına dikkat çekti. Batu, "Siz bindiğiniz dalı keserseniz, siz beslendiğiniz ağacın toprağını kurutursanız, siz bu nehirleri kötüye kullanırsanız, kendi sonunuzu getireceksiniz" ifadelerini kullandı. İklim mücadelesinde sorumluluğun başkalarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir kurtarıcı beklerseniz mahvolursunuz" dedi. Bununla birlikte Batu, büyük sermaye grupları ve siyasi karar alıcıların rollerinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti ve umudun değişimi tetikleyen önemli bir güç olduğuna işaret etti.

yerelden ulusala model arayışı:

Programda söz alan Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin iklim krizine karşı uyguladığı yerel politikaları örneklerle anlattı. Uysal, 2015'te başlatılan Çevreci Komşu Kart uygulamasının Çevre Bakanlığı tarafından incelendiğini ve Türkiye genelindeki sıfır atık çalışmalarına örnek teşkil ettiğini söyledi. Atıkların ekonomik değere dönüştürüldüğü modelin Muratpaşa'dan çıktığını vurgulayan Uysal, kıyıların halka açık tutulması, mavi bayraklı plajlar ve belediyenin kamu işletmeleri uygulamalarının sürdürülebilir kent anlayışının parçaları olduğunu belirtti. Ayrıca Sıfır Atık ve Genç İklim Liderleri gibi çalışmalarıyla çevre bilincini toplumun geniş kesimlerine yaymayı hedeflediklerini aktardı.

Söyleşinin soru-cevap bölümünde katılımcılar, atık yönetimi ve günlük yaşamda uygulanabilecek çözümler üzerinde durdu; hem bireysel hem kurumsal sorumluluğun önemine vurgu yapıldı. Moderatör Zeynel Lülenin "Doğayı korumak aslında kendimizi kurtarmaktır" mesajıyla program sona ererken, konuşmacılara konuşmayı simgeleyen kuş figürlü plaketler takdim edildi.

Hıdırlık'ta insanlığın geleceği konuşuldu