Fuar ayrıntıları

Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen Kitap Fuarı, 20 Kasım Cuma günü kapılarını kitapseverlere açıyor. Etkinlik, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 20-29 Kasım tarihleri arasında, her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Resmi açılış programı ise 21 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Program ve katılımcılar:

Organizasyonda toplam 90 yayınevi stant açacak ve 150'ye yakın ulusal ile yerel şair ve yazarın katılımı bekleniyor. Fuar süresince söyleşiler, paneller ve konferanslar gibi etkinlikler düzenlenecek; katılımcılar arasında edebiyat ve yayıncılık dünyasından tanınmış isimler yer alacak. Ziyaretçiler, yayınevlerinin yeni ve klasik eserlerine erişmenin yanı sıra yazarlarla doğrudan iletişim kurma imkânı bulacaklar.

Öğrenciler için ulaşım ve amaç:

Belediye yetkilileri fuar hazırlıklarını yerinde inceleyerek son düzenlemeleri tamamladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu tarafından verilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesi öğrencilerin fuara katılımını kolaylaştırmak amacıyla okullardan fuar alanına ücretsiz otobüs seferleri tahsis edecek. Sabuncu, dijital ve sanal ortamların yoğun olduğu günümüzde çocukların kitaplarla buluşmasının önemine vurgu yaparak kitapların bilgi edinmenin ötesinde ufuk açıcı ve empatiyi güçlendirici kaynaklar olduğunu belirtti.

Belediye yetkilileri ve organizatörler tüm kitapseverleri, aileleri ve öğrencileri fuara davet ediyor; ziyaretçilere zengin bir program ve kitap çeşitliliği sunulacağının altı çiziliyor. Fuara ilişkin son düzenlemeler ve katılımcı listeleri açılış öncesinde duyurulacak.

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENECEK KİTAP FUARI, 20 KASIM CUMA GÜNÜ KAPILARINI KİTAPSEVERLERE AÇACAK