Kastamonu Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027 sonuçlarında dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı. Üniversitenin bu derecesi, disiplinlerarası araştırma üretimi ve uluslararası görünürlük açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

sıralamanın kapsamı ve ölçütleri:

THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027, Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlandı ve 102 ülke ve bölgeden 1.058 üniversitenin performansını değerlendirdi. Kurumlar; girdiler, süreç ve çıktılar olmak üzere üç temel boyutta ve toplam 11 performans göstergesi üzerinden ölçüldü. Girdiler bölümünde disiplinlerarası araştırmalara ayrılan fonlama ve kaynaklar; süreç bölümünde araştırma altyapısı, başarı ölçütleri, idari destek ve kurumsal teşvikler; çıktılar bölümünde ise disiplinlerarası bilimsel yayınlar, araştırma kalitesi, atıf etkisi ve akademik itibar ele alındı.

kastamonu üniversitesi'nin performansı ve hedefleri:

Sıralamada Türkiye'den 89 üniversitenin yer almasıyla oluşturulan değerlendirmede Kastamonu Üniversitesi, dünya düzeyinde 601-800 bandına girdi. Ayrıca üniversite, çıktılar kategorisinde Türkiye genelinde 25'inci sırada yer aldı; bu kategori, disiplinlerarası bilimsel yayınların sayısı, araştırma kalitesi ve atıf etkisini kapsıyor.

rektörün değerlendirmesi ve teşekkür:

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, disiplinlerarası araştırmaların günümüzün karmaşık sorunlarına çözüm üretmede kritik olduğunu vurguladı. Topal, farklı bilim alanlarının bir araya gelmesinin araştırma niteliğini ve topluma katkısını artırdığını belirterek, üniversitenin araştırma altyapısını geliştirme, akademik iş birliklerini güçlendirme, nitelikli yayın üretimini destekleme ve uluslararası görünürlüğünü artırma çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Rektör Topal, elde edilen başarıda emeği geçen akademik ve idari personele ile öğrencilere teşekkür etti ve kalite, araştırma ile uluslararasılaşma alanlarındaki teşvik ve destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine de şükranlarını iletti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) TARAFINDAN AÇIKLANAN DİSİPLİNLERARASI BİLİM SIRALAMASI (INTERDİSCİPLİNARY SCİENCE RANKİNGS-ISR) 2027 SONUÇLARINDA DÜNYA GENELİNDE 601–800 BANDINDA YER ALDI.