öğrenciler erken sipariş veriyor:

Diyarbakır’da 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde çiçekçilerde yoğunluk sürüyor. Öğretmenler Günü'ne sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler çiçek dükkanlarına gelerek hem hazır ürünleri hem de önceden verdiği siparişleri almak istiyor. Önceden sipariş oluşturanlar, yoğunluk yaşamadan öğretmenlerine çiçeklerini ulaştırmanın yolunu seçiyor.

esnafın hazırlığı ve fiyat aralığı:

Çiçek satışı yapan Abdullah Akgül, tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Akgül, "Yarın Öğretmenler Günü. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Velilerin öğretmenler günü alacakları çiçekleri özenle hazırladık. Şuan tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Gül adet fiyatı 100 lira, buket fiyatı ise müşterilerimizin isteği ve olanağına göre 300 liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar devam ediyor. Yoğunluk var ve son güne kadar devam ediyor genelde. Önceden siparişlerini veren müşterilerimizin çiçekleri daha sağlıklı ve zamanında öğretmenlerine yetiştiriyoruz" dedi.

Esnaf, özellikle toplu siparişlerde ve kişiye özel hazırlanan buketlerde artış gözlemlediklerini, taleplerin ağırlıklı olarak kırmızı gül ve renkli buketlerden yana olduğunu aktarıyor. Vatandaşlar için hem hazır ürünler hem de farklı fiyat aralıklarında seçenekler bulunuyor; yoğunluğun gün sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu