Tarım müdürlüğüne son görev: mesai arkadaşları tabutla uğurladı

Bartın'da motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hasan Hüseyin Gedik, görev yaptığı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasına getirildi ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenle uğurlandı.

olayın seyri ve kaza ayrıntıları:

Olay, Bartın Çevre Yolu'nda, eski hastane yönünden Amasra istikametine gidiş sırasında meydana geldi. Hasan Hüseyin Gedik, 218. Cadde'de sürüş esnasında kalp krizi geçirince kontrolü kaybederek refüjdeki tel örgülere çarptı ve yola savruldu. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Gedik, burada hayatını kaybetti.

tören, katılımcılar ve defin bilgileri:

Gedik, çalıştığı kurum olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Çayır-Mera Şubesinde ziraat mühendisi olarak görevliydi ve tabutuyla kurum önüne getirildi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından törene; Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, il protokolü, kurum personeli ve yakınları katıldı.

Ziraat Mühendisi Hasan Hüseyin Gedik'in cenazesinin, memleketi Çorum Merkez Büyük Palabıyık köyüne götürülerek yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

HASAN HÜSEYİN GEDİK İÇİN ÇALIŞTIĞI TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ