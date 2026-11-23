Patnos'ta Baltacık köyü Gül Mezrası'nda su baskını

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Baltacık köyünün Gül Mezrası'nda etkili yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Köy sakinleri, yaşanan sel ve su baskınlarının oluşturduğu mağduriyeti yetkililere iletti.

sorunun kaynakları:

Köy sakinlerinden Ahmet Özalaca, su baskınlarının temelinde yetersiz drenaj sistemi ve dere ıslahı çalışmalarının yapılmaması olduğunu öne sürdü. Özalaca, altyapı eksikliklerinin yağışlı dönemlerde ve kış sonrası kar sularının erimesiyle riskleri artırdığını belirtti.

mağduriyet ve talepler:

Yağışın ardından evlerinde su baskını yaşayan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi. Köylüler, benzer sorunların her yıl tekrarlandığını vurgulayarak yetkililerden kalıcı çözüm talep etti ve bölge için gerekli drenaj ve ıslah çalışmalarının yapılmasını istedi.

PATNOS’TA YAĞIŞ SONRASI EVLERİ SU BASTI