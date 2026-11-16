41 yıllık eğitim yaşamına öğrencileriyle veda eden müdür

Tören sürprizi:

İzmir Gaziemir'de görev yapan okul müdürü Recep Delice, 41 yıllık meslek yaşamını sürpriz bir törenle noktaladı. Son yedi yıldır görev yaptığı Sabiha Gökçen İlkokulu'nda düzenlenen uğurlama, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin ortak hazırladığı bir organizasyonla gerçekleşti.

Kariyerine bakış:

İlk görev yerine Tunceli olarak başlayan Delice, çeşitli il ve ilçelerde sınıf öğretmeni olarak çalıştı ve toplam 41 yıllık meslek hayatının ardından emekli oldu. 65 yaşındaki, evli ve iki çocuk babası öğretmen, son yedi yıldır müdür olarak hizmet verdiği okuldan ayrıldı.

Duygusal veda anları:

Tören sırasında Delice, odasındayken çağrılması üzerine koridora çıktığında karşısında çiçeklerle bekleyen meslektaşlarını gördü ve duygusal anlar yaşandı. Alkışlar eşliğinde okul bahçesine inen Delice'ye okul yönetimi tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Törene katılan bazı minik öğrencilerin vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Delice, okuldan ayrılırken, "Gönlüm burada. Bu buluşmalar çok duygulu ve anlamlı buluşmalar. İyi ki bu okula gelmişim, iyi ki beraber görev yapmışız" diyerek duygularını dile getirdi.

Emeklilik töreni, öğrenciler ve meslektaşları arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir veda niteliğindeydi; Delice, meslek hayatına dair kapanışı rahat bir gönülle gerçekleştirdiğini belirtti.

İzmir'de 41 yıllık öğretmene duygusal veda