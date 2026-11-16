Emirdağlı 5. sınıf öğrencisi Fermat matematik olimpiyatında altın kazandı

Emirdağlı öğrenci uluslararası yarışmada altın madalya kazandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Kösem, Vietnam merkezli Fermat Eğitim Organizasyonu tarafından düzenlenen yarışmada altın madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

yarışmanın kapsamı:

Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'na 30'dan fazla ülke katıldı. Organizasyon, matematiğe ilgi duyan öğrencilerin bilgi ve problem çözme becerilerini ortaya koyduğu bir platform olarak biliniyor; Ömer Kösem'ün elde ettiği başarı bu ortamda dikkat çekti.

okulun ve ailenin tebrikleri:

Okul yönetimi başarılı öğrenciyi tebrik ederek ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti. Kazanılan madalya, hem Mithat Paşa Ortaokulu hem de Emirdağ için önemli bir başarı ve gurur kaynağı olarak değerlendirildi.

EMİRDAĞLI ÖĞRENCİ ÖMER KÖSEM’DEN ‘ULUSLARARASI ARENA’DA ALTIN MADALYA GURURU