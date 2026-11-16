Turhal Kent Ormanı'nda şiveli tabelalarla renklenen yürüyüş

turhal kent ormanı'nda bir araya geldiler

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde yüzlerce vatandaş Kent Ormanı'nda buluştu. Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve eşi Hatice Ural da katılarak yürüyüşe eşlik etti. Katılımcılar yaklaşık 2,5 kilometrelik parkur boyunca sonbaharın renkleri ve ormanın temiz havasının tadını çıkardı.

yürüyüş rotası ve şiveli yönlendirmeler:

Parkur boyunca Turhal Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen yönlendirme tabelaları öne çıktı. Yöresel Tokat şivesiyle hazırlanan bu levhalar hem rehberlik yaptı hem de katılımcılara gülümseten anlar sundu. Rotada karşılaşılan örnek ifadeler arasında "Yorulduysan eccük soluklan", "Su ikram noktası eccük ilerde", "Gana gana için" ve "Bitişe yaklaştın ellam" yer aldı. Birçok yürüyüşçü tabelaların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

şenlik alanı ve sosyal etkinlikler:

Parkurun bitişinde katılımcıları geniş bir şenlik alanı karşıladı. Turhal Belediyesi'nin hazırladığı alanda ziyaretçilere çeşitli ikramlar sunuldu, müzik eşliğinde halk oyunları oynandı ve toplu etkinlikler düzenlendi. Gün boyunca kurulan eğlence noktalarında ellik oynandı, halaylar çekildi; ip atlama ve voleybol gibi oyunlarla hem çocuklar hem yetişkinler vakit geçirdi.

başkan ural'ın mesajı:

Etkinlik sonrası vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, katılıma ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Ural, "Bugün burada inanılmaz güzel bir hava var. Gençlerimizle ve her yaştan vatandaşımızla birlikte Kent Ormanımızın bu bol oksijenini soluyoruz. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak adına kasım ayının bu güzel gününde, güneşli bir havada yürüyüş etkinliğimizi düzenledik. Hemşehrilerimizle omuz omuza yürümek, aynı heyecanı ve neşeyi paylaşmak bizler için çok kıymetli. Doğamızı korumaya ve vatandaşlarımızı bu tür sosyal etkinliklerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, hem sağlıklı yaşam bilincini pekiştirmeyi hem de kent sakinlerine sosyal bir buluşma imkânı sunmayı amaçladı. Şiveli tabelalar gibi yerel dokunun öne çıktığı ayrıntılar, organizasyonun hafızalarda kalmasına katkı sağladı.

TURHAL BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ, YÜZLERCE VATANDAŞI BİR ARAYA GETİRDİ. BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERDEM URAL VE EŞİ HATİCE URAL’IN DA KATILDIĞI ETKİNLİKTE, VATANDAŞLAR HEM TEMİZ HAVANIN TADINI ÇIKARDI HEM DE DÜZENLENEN OYUNLARLA KEYİFLİ BİR HAFTA SONU GEÇİRDİ.