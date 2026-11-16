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Imeceyle yenilenen okul Sobran Mahallesi'ne nefes oldu

Alaşehir Sobran Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve hayırseverler imeceyle Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu'nun çatısını trapez sacla yeniledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Imeceyle yenilenen okul Sobran Mahallesi'ne nefes oldu

Çalışmanın arka planı:

Sobran Mahallesi'nde bulunan Perihan ve Huriye Alvan İlkokulunda kırılan kiremitler nedeniyle yağışlı günlerde sınıflara su sızması başladı. Bu durum, eğitim ortamının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla mahalle halkını harekete geçirdi. Okul yönetimi ve mahalle temsilcileri, sorunun acil çözümü için ortak bir çalışma başlattı.

İmece süreci ve uygulama:

Çatının yenilenmesi için gerçekleştirilen çalışmada Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya desteğini verdi. Organizasyon, Okul Müdürü Mustafa Çığır ve Mahalle Muhtarı Hasan Öktem koordinasyonunda yürütüldü. Mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katılımıyla eski kiremitler sökülerek çatının üstü trapez sac ile kaplandı. Onarım hem maddi hem de iş gücü katkılarıyla imece usulü tamamlandı; veliler ve komşular birlikte çalışarak kısa sürede müdahale sağladı.

Tören ve teşekkürler:

Çalışmayı destekleyenlere yönelik bir tören düzenlendi. Törende, katkı sunan mahalle sakinleri ve hayırseverlere eğitime verdikleri destek nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya tarafından plaket takdim edildi. Muhtar Hasan Öktem, iş birliğinin önemine dikkat çekerek atalarından kalan geleneği yaşattıklarını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti. Çetinkaya da ekonomik katkı sağlayan hayırseverlere ve onarım çalışmalarında emek veren velilere teşekkür ederek, imecenin örnek bir dayanışma olduğunu vurguladı.

Sobran Mahallesi'nde gerçekleşen bu çalışma, yerel dayanışmanın somut bir göstergesi oldu. Eğitim mekânlarının korunması için gösterilen bu ortak çaba, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmesine doğrudan katkı sağladı ve imece kültürünün devam ettirilmesine örnek teşkil etti.

MAHALLE SAKİNLERİ VE HAYIRSEVERLER, EL BİRLİĞİYLE PERİHAN VE HURİYE ALVAN İLKOKULUNUN ÇATISINI...

MAHALLE SAKİNLERİ VE HAYIRSEVERLER, EL BİRLİĞİYLE PERİHAN VE HURİYE ALVAN İLKOKULUNUN ÇATISINI YENİLEDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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