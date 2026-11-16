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Kilosuyla başlayan koşu, ülkeyi adımlama hayaline dönüştü

Çocuklukta zorbalıkla mücadele eden Ali İnan, 100 kilodan 70 kiloya düşüp Ankara–Kırıkkale’yi 8 saatte koştu; şimdi tüm Türkiye’yi geçmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kilosuyla başlayan koşu, ülkeyi adımlama hayaline dönüştü

kilodan maratona: adım adım değişim:

Çocukluk döneminde kilosu yüzünden akran zorbalığına maruz kalan Ali İnan, sağlığını geri kazanmak için çıktığı koşu yolculuğunu hayatının merkezine aldı. İlk başta günde ortalama 10 kilometre ile başlayan rutin, zamanla disiplinli antrenman ve beslenmeyle birleşerek onu uzun mesafe koşuculuğuna taşıdı. Yaklaşık 8 yıldır koşu sporu ile uğraşan İnan, fiziksel dönüşümünün yanı sıra özgüven ve yaşam alışkanlıklarında da köklü değişimler yaşadığını söylüyor.

kilo kaybı ve antrenman yaklaşımı:

İnan, kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde etti; koşuyla birlikte aldığı önlemler sayesinde 6 ayda 100 kilodan 70 kiloya indi. Beslenme planını kendi vücudunu deneyerek oluşturduğunu, öğünlerinde protein ve karbonhidrat dengesine dikkat ettiğini ve yağ makrolarını sınırlandırdığını anlatıyor. Antrenman programında ise uzun mesafe koşularının yanı sıra ağırlık çalışmaları da bulunuyor; vücudunu zorlu koşullara hazırlamak için sistemli bir yaklaşımla ilerliyor.

şehirler arası koşular ve yeni hedefler:

Başlangıçta Ankara’da düzenli koşular yapan İnan, daha sonra rotasını şehirler arası mesafelere taşıdı. Ankara’dan Kırıkkale’ye yaptığı parkuru 8 saatte tamamlayarak sınırlarını test ettiğini belirtiyor. Bu deneyimi, daha uzun yolculuklar öncesi bir prova olarak değerlendirdiğini ve yeterli şartlar sağlanırsa tüm Türkiye’yi koşarak geçmeyi hedeflediğini vurguluyor.

İnan ayrıca sporun herkes için erişilebilir olduğuna dikkat çekiyor. Profesyonel ekipmana gereksinim olmadığını, basit bir spor ayakkabısıyla bile başlanabileceğini söylüyor ve insanlara pes etmemeleri, denemeye başlamaları çağrısında bulunuyor. Onun anlatımı, kişisel kararlılık ve istikrarın fiziksel dönüşümü nasıl mümkün kıldığına dair somut bir örnek sunuyor.

Ali İnan’ın hikayesi, sadece kilo vermeyle sınırlı kalmayıp sporu bir yaşam biçimine dönüştürmenin, zor zamanlardan çıkış yolu olabileceğini gösteriyor. Kendi deneyimiyle başkalarını da harekete geçirmeyi amaçlayan sporcu, sınırların zihinlerde başladığını ve istendikten sonra aşılabileceğini sık sık hatırlatıyor.

ALTI AYDA 100 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞEN VE YAKLAŞIK 8 YILDIR UZUN MESAFE KOŞUCULUĞU YAPAN ALİ İNAN...

ALTI AYDA 100 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞEN VE YAKLAŞIK 8 YILDIR UZUN MESAFE KOŞUCULUĞU YAPAN ALİ İNAN, ANKARA'DAN KIRIKKALE'YE 8 SAATTE KOŞARAK ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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