Matematik dersleri müzeye taşındı: ortaokul öğrencileri Aratos'ta uygulamayla öğreniyor

Aratos Matematik Evi'nde öğrenme deneyimi:

Aratos Matematik Evi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanmış bir eğitim alanı olarak hizmet veriyor. Merkez, matematiği soyut anlatımdan çıkarıp somut, uygulamalı etkinliklerle tanıştırmayı hedefliyor. Ziyaretçi öğrenciler, klasik sınıf düzeninin dışına çıkarak kavramları uygulama, gözlem ve oyun yoluyla keşfediyor.

Müze ve atölye:

Müze bölümünde teknolojik uygulamalar ve özel matematik materyalleri aracılığıyla kavramlar somutlaştırılıyor. Burada öğrenciler ölçek, simetri, geometri ve sayı ilişkileri gibi konuları deneyimleyerek görüyor. Atölye bölümünde ise müfredata uygun etkinlikler ve zeka oyunlarıyla problem çözme, mantık yürütme ve yaratıcı düşünme becerileri pekiştiriliyor.

Sezen Tasasız, Aratos Matematik Evi sorumlusu ve matematik öğretmeni olarak merkezin tasarım amacını; "matematiği daha eğlenceli, somut ve deneyimlenebilir kılmak" şeklinde özetliyor. Tasasız, öğrencilerin burada matematiğin uygulamalı yöntemlerini keşfettiklerini ve öğrenme süreçlerinin canlı tutulduğunu vurguluyor.

Katılım ve ulaşım:

Merkez açıldığından bu yana yaklaşık 8 bin öğrenci ağırladı. Eğitim döneminde öncelikle okul grupları kabul edilirken, ara tatil ve yaz tatillerinde bireysel başvurular da alınıyor. Ortaokul öğretmenleri, öğrencilerini randevu ile getirebiliyor; randevu işlemleri için Teksin uygulaması veya Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden Aratos Matematik Evi iletişim numarası öğrenilebiliyor.

Aratos yetkilileri, okul gruplarına yönelik olarak ücretsiz ulaşım desteği sağlandığını belirtiyor. Yeni eğitim döneminde de merkezi ziyaret edecek öğrencileri beklediklerini ifade eden Tasasız, öğrencilere matematiği farklı bir gözle görme ve keşfetme fırsatı sunduklarını söylüyor.

Aratos Matematik Evi, ortaokul öğrencilerine hem eğlenceli hem de pedagojik açıdan destekleyici bir ortam sunarak matematiğe karşı olası önyargıları kırmayı amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN 'ARATOS MATEMATİK EVİ', ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞİ UYGULAMALI ETKİNLİKLERLE ÖĞRENMESİNE İMKAN SAĞLIYOR.