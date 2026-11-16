Nazilli'de arıcılara medikal arıcılık ve apiterapi eğitimi verildi

Nazilli'de arıcılık kursları ve amaçları:

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü, 2026 yılının son haftalarında açtığı kurslarla mesleki bilgi ve beceri kazandırma çalışmalarını sürdürdü. Düzenlenen Arıcılık kursları, yeni meslek edinmek isteyen vatandaşlar ile mevcut üreticiler tarafından yoğun ilgi gördü. Kurslarda teorik eğitimin yanı sıra alanında uzman kurum dışı eğitmenlerin katkısıyla uygulamalı dersler de verildi.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve kalıntısız, yüksek kaliteli bal üretimini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Eğitimi tamamlayanlar, kendi işletmelerini kurma veya kovan sayılarını artırma yönünde adımlar atarken; edindikleri teknik bilgilerle ürün kalitesini ve aile gelirlerini artırmayı hedefliyorlar.

Kovandan gelen şifa: medikal arıcılık ve apiterapi:

ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Yılmaz, kurs kapsamında arıcılara Tıbbi Arıcılık ve apiterapi eğitimi verdi. Prof.Dr. Yılmaz, tıbbi arıcılığın standart bal üretiminin ötesine geçerek polifenoller, enzimler ve vitaminler gibi aktif bileşenler açısından zengin ve klinik uygulamalara uygun ürünler hedeflediğini vurguladı.

Prof.Dr. Yılmaz, Avrupa Birliği Erasmus+ programı çerçevesinde yürütülen MEDI-BEEB projesi kapsamında hazırlanan rehberin, baldan arı sütüne, kovan havasından ölü arılara kadar birçok arı ürününün medikal potansiyelini ve üretim standartlarını ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'de apiterapi uygulamalarının yasal çerçevesinin Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında getirilen düzenlemeyle oluştuğunu ifade etti.

Apiterapi uygulamalarında ürünlerin şifa sağlayabilmesi için temel kuralın ham, doğal ve temiz olması olduğunu söyleyen Prof.Dr. Yılmaz, medikal amaçla kullanılacak kovanların sanayi tesislerinden, asfalt yollardan ve kimyasal ilaçlamalardan en az 5 kilometre uzakta bulunması gerektiğini belirtti. Ayrıca ürünlerin antibiyotik ve sentetik pestisit kalıntısı içermemesi gerektiği vurgulandı.

Medikal arı ürünleri ve kullanım alanları:

Prof.Dr. Yılmaz, medikal arı ürünlerinin özelliklerini şöyle aktardı. Ham bal, ısıl işlem ve ağır filtrasyona maruz kalmadığında enzim ve antioksidan zenginliğini korur ve yanık ile yaraların iyileşmesine destek sağlar. Propolis güçlü antimikrobiyal ve antienflamatuar özellikleriyle bağışıklık desteği sunar; arı poleni ise protein, mineral ve fenolik bileşik içeriğiyle hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Perga (arı ekmeği), polenin arı salgılarıyla fermente olması sonucu oluşur ve zihinsel güç, anemi önleme ve çocuklarda gelişim desteği amaçlarıyla öne çıkar. Arı sütü, kalp-damar sağlığı ve kolesterol dengesine olumlu etkileri olan bir ürün olarak tarif edilir; ışığa ve ısıya duyarlı olduğundan donmuş şekilde veya koyu renkli cam kaplarda soğuk zincirle saklanmalıdır.

Arı zehri (apitoksin), işçi arılardan elektroşok yöntemiyle zarar verilmeden elde edilen bir maddedir ve romatoid artrit ile kronik iltihabi rahatsızlıkların tedavisinde farmasötik düzeyde kullanılmaktadır. Ayrıca kovan havası ve kovan dibindeki temiz ölü arılardan elde edilen kitosan gibi materyaller, solunum yolu uygulamaları veya yara iyileştirici pansumanlarda tıp sanayisinde değerlendirilmektedir.

Prof.Dr. Yılmaz, arı ürünlerinin yüksek biyolojik etkiye ve alerji riskine sahip olduğunu; bu nedenle apiterapi uygulamalarının mutlaka hekim kontrolünde yapılması ve sadece kalite standartlarına uygun, sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Katılım ve yerel işbirliği:

Arıcılık kursunun eğitmeni Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü öğretmenlerinden Bilal Gürbüz oldu. Akademisyen konuğu Prof.Dr. Murat Yılmaz ve asistanı Selda Manav’ın sunumuyla gerçekleştirilen derse İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Kurum Müdürü Bünyamin Aras ve Tarım İlçe Müdürü Hülya Sungur da katıldı. Yerel yönetim, eğitim ve akademi iş birliğiyle yürütülen bu tür kursların üreticilerin teknik kapasitesini artırarak kırsal ekonomiye katkı sağladığı vurgulandı.

Katılımcılar, edinilen bilgiyle üretim kalitesini yükseltmeyi, medikal arı ürünleri üretimine uygun standartları uygulamayı ve sertifikalı üretimle pazarda değer yaratmayı amaçlıyorlar.

ADÜ’LÜ AKADEMİSYENDEN ARICILARA APİTERAPİ EĞİTİMİ