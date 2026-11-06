57 yaşında üniversiteye başlayan kadın annesine diplomasını vermek istiyor

Eğitim yolculuğu:

Eskişehir'de yaşayan Ayşe Gezer, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yıllar sonra okul sıralarına döndü. Hayat şartları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan Gezer, 41 yaşında açık liseye başlayıp diplomasını aldıktan sonra üniversite sınavlarına girdi.

Birden fazla denemenin ardından geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) takip eden süreçte başarılı olan Gezer, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına yerleşti. Halen eğitimini sürdürmekte olan Gezer, aynı zamanda evine yönelik sorumluluklarını da yerine getiriyor ve dersleriyle hayatını dengelemeye çalışıyor.

Gezer, süreci şöyle özetliyor: 'Hayat şartlarından dolayı okuma hevesim bu yaşa kaldı. Sürekli yapacağım dedim, kendime zaman ayıramadım. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girdim, bazen yerleşemedim ama hep denedim; geçen yıl üniversiteyi kazandım. Bu yıl ikinci sınıftayım, çok mutluyum.'

okul ortamı ve destek:

Gezer, okula başladığı ilk günden beri yaşadığı heyecanın sürdüğünü, hocalarının ve okul ortamının kendisini motive ettiğini vurguluyor. 'Hocalarım beni karşıladı, desteklediler; yapabileceğime inanıyorlar' diyen Gezer, öğretim kadrosunun tutumunun kararlılığını artırdığını belirtiyor.

aile desteği ve gelecek hedefi:

Süreçte en büyük destekçilerinin annesi ve oğlu olduğunu söyleyen Gezer'in annesi 84 yaşında ve kızının okumaya devam etmesini istiyor. Gezer, annesiyle arasında geçen konuşmayı aktarırken, 'Annem hala oku yavrum diyor. Ben de anneciğim, yaşım geçti, beni kimse işe almaz diyorum' şeklinde duygularını paylaşıyor.

Gelecek hedefi basit ama güçlü: okulu bitirip annesi'ne o güzel diplomasını vermek. Gezer, kadınlara yönelik bir çağrı da yaparak 'Kadınların hiçbirisi evde oturmasın; içinde böyle bir istek varsa eğitim almalarını isterim' diyor. Bu sözler, geç yaşta başlayan öğrenim serüveninin hem kişisel hem de toplumsal boyutunu öne çıkarıyor.

ESKİŞEHİR'DE ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİP 57 YAŞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLAN AYŞE GEZER, "HAYAT ŞARTLARINDAN DOLAYI OKUMA HEVESİM BU YAŞA KALDI. ANNEM 84 YAŞINDA, HALA OKUMAMI İSTİYOR. OKULU BİTİRİP ANNECİĞİME O GÜZEL DİPLOMASINI VERMEK İSTİYORUM" DEDİ.