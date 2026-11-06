Yatağa bağımlılıktan yürüyüşe: 240 kilodan 160 kiloya düşerek hayatını yeniden kurdu

yıllarca süren yatağa bağımlılık:

Kahramanmaraş'ta yaşayan 50 yaşındaki Fatma Dağlı, aşırı kilosu nedeniyle uzun yıllar zorlu süreçler yaşadı. Habere göre Dağlı, hayatının son 8 yılını yatağa bağımlı geçirirken, en başta günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve dışarı çıkamıyordu. Aile ve çevresinin desteğinin yetersiz kaldığı dönemde, kendisi sedyeyle hastaneye getirildi.

hastanede uygulanan adımlar:

İlk olarak Özel HG Hospital Hastanesi tedavi sürecine başladı. Sağlık ekipleri, Dağlı'nın öncelikle kan şekeri ve tansiyon değerlerini kontrol altına aldı. Takip eden aşamada obezite tedavisi planlandı ve mide balonu işlemi uygulandı. Bu müdahaleler ve takiple birlikte Dağlı'nın kilosunda belirgin azalma görüldü.

Tedavi sürecinde ağırlığı 240 kilodan 160 kilograma düşen Dağlı, toplam 80 kilo verdi. Bu değişim, hem fiziksel hareket kabiliyetinde hem de günlük yaşamını sürdürme kapasitesinde somut ilerlemelere yol açtı.

günlük hayata dönüş:

Artık yürüyebilen ve ev işlerini yapabilen Dağlı, yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını söylüyor. Evinde dikiş, nakış gibi işler yaptığını belirten Dağlı, tedavi öncesinde sokaklarda kaldığını ve insanların evine almadığını anlattı. Kendi ifadesiyle: 'Çok şükür rahatladım. Çok iyiyim evimin işini tutabiliyorum. Yemeğimi yapabiliyorum. Ben her şeye muhtaçtım. Sokaklarda kalıyor evime çıkamıyordum. Kimse evine almadı. Muhtaç etmesin Allah’ım kimseye.'

Dağlı ayrıca '155 kilograma kadar inmiştim biraz aldım' diyerek mevcut kilosundaki dalgalanmaya dikkat çekti ve ileride planladığı mide ameliyatının kaygısını da paylaştı. Ameliyat sonrası çalışmak istediğini ve 'hayırlı biri karşıma çıkarsa evlenirim' beklentisini dile getirdi.

Özetle, uygulanan tıbbi müdahaleler ve izlem sayesinde Fatma Dağlı'nın hem kilosunda hem de günlük yaşam becerilerinde anlamlı bir iyileşme sağlandı; hasta artık daha bağımsız bir yaşam sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞAYAN FATMA DAĞLI (50), AŞIRI KİLOSU NEDENİYLE YILLARDIR ZORLU SÜREÇLER YAŞADI. DAĞLI, HAYATININ SON 8 YILINI DA YATAĞA BAĞIMLI GEÇİRDİ.