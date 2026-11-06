Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0642 -0,20%
Bist 11.325,92 -0,06%
Altın Gram 6.583,77 -0,74%
EUR/USD 1,1176 -0,38%
Brent Petrol 96,85 -1,47%
--°

mezarlıkta karekodla kabir bulma dönemi

Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı’ndaki üç giriş kapısına yerleştirilen karekodlarla MEBİS’e cep telefonu ve bilgisayardan hızlı erişim sağladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

mezarlıkta karekodla kabir bulma dönemi

Düzce Belediyesi mezarlıkta dijital yönlendirmeyi yaygınlaştırdı

Düzce Belediyesi, vatandaşların aradıkları kabirleri daha hızlı ve kolay bulabilmesi amacıyla Şehir Mezarlığı girişlerine yeni bir düzenleme getirdi. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından daha önce kullanıma açılan MEBİS yani Mezarlık Bilgi Sistemi, karekod uygulamasıyla ziyaretçilerin erişimine sunuldu.

Uygulamanın işleyişi:

Şehir Mezarlığı’nın 3 giriş kapısı noktalarına yerleştirilen karekod tabelaları, mezarlık ziyaretçilerine sistemle doğrudan bağlantı imkanı veriyor. Ziyaretçiler girişlerdeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak veya bilgisayar üzerinden MEBİSe ulaşarak aradıkları kabirlere ilişkin bilgi ve konum verilerine erişebiliyor.

Vatandaşlara sağladığı kolaylıklar:

Sistem üzerinden kabirlerin konum bilgileri, defin işlemleri ve güncel vefat kayıtları görüntülenebiliyor. Bu sayede mezarlık içinde zaman kaybı azalıyor ve ziyaretçiler aradıkları kabiri kısa sürede tespit ederek ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor. Cep telefonu ve bilgisayar ile erişilebilen MEBİS, belediyenin dijital hizmetler kapsamındaki adımlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN ARADIKLARI KABİRLERİN KONUMUNA CEP TELEFONLARI ÜZERİNDEN KOLAYCA...

DÜZCE BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN ARADIKLARI KABİRLERİN KONUMUNA CEP TELEFONLARI ÜZERİNDEN KOLAYCA ULAŞABİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ŞEHİR MEZARLIĞI’NIN 3 GİRİŞ KAPISINA MEBİS KAREKOD TABELALARI YERLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çelikhan’da yağış sonrası drenaj hatlarında acil temizlik çalışması
images

Kayaönü'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı
images

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe
images

Elma boğazına kaçtı; iş arkadaşlarının müdahalesi hayatını kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zaporijya'da insani yardım noktasına yönelik saldırıda can kaybı 53'e yükseldi

Eşi tabut başında gözyaşı döktü: İhsaniye’de öğretmen Hilal Mete uğurlandı

Sinop'ta ekim ayı asayiş bilançosu: sorgulananlar ve ele geçirilenler

yunusemre’de akademik iş birliğiyle kent planlaması tartışıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi