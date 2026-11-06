mezarlıkta karekodla kabir bulma dönemi

Düzce Belediyesi mezarlıkta dijital yönlendirmeyi yaygınlaştırdı

Düzce Belediyesi, vatandaşların aradıkları kabirleri daha hızlı ve kolay bulabilmesi amacıyla Şehir Mezarlığı girişlerine yeni bir düzenleme getirdi. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından daha önce kullanıma açılan MEBİS yani Mezarlık Bilgi Sistemi, karekod uygulamasıyla ziyaretçilerin erişimine sunuldu.

Uygulamanın işleyişi:

Şehir Mezarlığı’nın 3 giriş kapısı noktalarına yerleştirilen karekod tabelaları, mezarlık ziyaretçilerine sistemle doğrudan bağlantı imkanı veriyor. Ziyaretçiler girişlerdeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak veya bilgisayar üzerinden MEBİSe ulaşarak aradıkları kabirlere ilişkin bilgi ve konum verilerine erişebiliyor.

Vatandaşlara sağladığı kolaylıklar:

Sistem üzerinden kabirlerin konum bilgileri, defin işlemleri ve güncel vefat kayıtları görüntülenebiliyor. Bu sayede mezarlık içinde zaman kaybı azalıyor ve ziyaretçiler aradıkları kabiri kısa sürede tespit ederek ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor. Cep telefonu ve bilgisayar ile erişilebilen MEBİS, belediyenin dijital hizmetler kapsamındaki adımlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN ARADIKLARI KABİRLERİN KONUMUNA CEP TELEFONLARI ÜZERİNDEN KOLAYCA ULAŞABİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ŞEHİR MEZARLIĞI’NIN 3 GİRİŞ KAPISINA MEBİS KAREKOD TABELALARI YERLEŞTİRDİ.