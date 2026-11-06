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kahta’da hastalar kendi ilçelerinde kalp tedavilerine kavuşuyor

Kahta Devlet Hastanesi anjiyo ünitesi, donanımlı kadro ve altyapısıyla 200 hastanın tedavisini tamamlayarak ilçede ileri düzey kalp hizmeti sunuyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kahta’da hastalar kendi ilçelerinde kalp tedavilerine kavuşuyor

Kahta Devlet Hastanesi anjiyo ünitesi hizmetlerine devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Kahta Devlet Hastanesi anjiyo ünitesi, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik işlemleri yerinde gerçekleştirerek bölge halkına kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hastanenin faaliyete geçen anjiyo biriminde yürütülen çalışmalar sonucunda tedavisi tamamlanan 200 hasta başarıyla taburcu edildi.

hastaların il dışına gitmesine gerek kalmıyor:

Ünite, il merkezine veya çevre illere sevk gereksinimini azaltarak hastaların kendi ilçelerinde kritik kardiyolojik girişimler görmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, hem hasta konforunu artırıyor hem de tedavi sürecinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Kahta Devlet Hastanesi’nde uygulanan girişimler, yerel sağlık altyapısının güçlenmesine doğrudan katkı sunuyor.

ekip ve altyapı vurgusu:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel hastanenin donanım ve nitelikli kadrosuna dikkat çekerek, "Hastanemizde faaliyete geçirdiğimiz anjiyo ünitemiz sayesinde hastalarımızın il merkezine veya çevre illere gitmek zorunda kalmadan, kendi ilçelerinde bu kritik tedavileri alabilmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 200’üncü hastamızı sağlığına kavuşturmanın gururunu paylaşıyoruz. Bu başarı, güçlü sağlık altyapımızın ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın ortak emeğinin bir eseridir. Başta kardiyoloji ekibimiz olmak üzere emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tedavisi tamamlanan hastamıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Hastanenin sunduğu hizmetler, bölge sakinlerinin ileri düzey kardiyolojik bakım ihtiyaçlarını yerinde karşılayarak sağlık erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yetkililer, anjiyo ünitesinin çalışmalarını kesintisiz sürdürerek ilçedeki sağlık hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA DEVLET HASTANESİ, ANJİYO ÜNİTESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAŞARILI OPERASYONLARLA...

ADIYAMAN’IN KAHTA DEVLET HASTANESİ, ANJİYO ÜNİTESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAŞARILI OPERASYONLARLA BÖLGE HALKINA SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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