Baykan'da takla atan otomobilde aynı aileden beş kişi yaralandı

Baykan'da trafik kazası

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan otomobil takla attı. Olay Zübeyde Hanım Ormanı mevkisinde yaşandı. Kazada aynı aileden toplam 5 kişi yaralandı.

kaza yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktığı ve takla attığı belirtildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı merkezine bildirim yapıldı; sağlık ve kolluk kuvveti ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücü olan baba, anne ve üç çocuk yaralanırken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI.