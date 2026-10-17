Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Baykan'da takla atan otomobilde aynı aileden beş kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden sürücü, anne ve üç çocuk yaralandı; biri ağır.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Baykan'da takla atan otomobilde aynı aileden beş kişi yaralandı

Baykan'da trafik kazası

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan otomobil takla attı. Olay Zübeyde Hanım Ormanı mevkisinde yaşandı. Kazada aynı aileden toplam 5 kişi yaralandı.

kaza yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktığı ve takla attığı belirtildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı merkezine bildirim yapıldı; sağlık ve kolluk kuvveti ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücü olan baba, anne ve üç çocuk yaralanırken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ...

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı
images

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu
images

Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi
images

Sapanca'da kestane toplamak için girdiği ormanda 66 yaşındaki adam ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı

Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi