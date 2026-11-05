AB destekli program göçmen ve vatandaşları sanayinin nitelikli iş gücüne hazırlıyor

Projenin amacı ve iş birliği yapısı:

Ankara Sanayi Odası (ASO), Avrupa Birliği finansmanıyla ve ASO-SEM ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde yürütülen "Sürdürülebilir ve Sosyal Açıdan Kapsayıcı İşgücü Piyasası Entegrasyonunun Teşvik Edilmesi Projesi"ni başlattı. Proje, farklı toplumsal grupların iş gücü piyasasına erişimini kolaylaştırmayı, mesleki yeterliliklerini artırmayı ve istihdam süreçlerine katılımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

ilk faz: eğitimler ve katılımcı profili:

Projenin ilk aşamasında 10 farklı alanda toplam 110 kursiyer mesleki eğitim alacak. Kursiyerlerin yarısını Türk vatandaşları, diğer yarısını ise geçici veya uluslararası koruma altındaki göçmenler oluşturuyor. Eğitim programında mesleki becerilerin yanı sıra kişisel gelişim ve iş sağlığı ve güvenliği gibi destekleyici modüller de bulunuyor.

Programın açılış toplantısı ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki ASO-SEM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi; toplantıda projenin hedefleri, uygulama süreci ve eğitim faaliyetleri detaylı biçimde aktarıldı. Açılışın ardından kursiyerlerle atölye ziyaretleri yapılarak uygulamalı eğitim alanları tanıtıldı.

sanayiye ve ekonomiye katkı hedefleri:

ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, mesleki eğitimlerin iş hayatına hazırlıkta kapsamlı bir rol oynayacağını belirterek, projenin sadece meslek kazandırmakla kalmayıp istihdama, toplumsal uyuma ve sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sunduğunu vurguladı. Bozkurt, ilk fazın ardından ikinci fazda 110 kursiyere daha eğitim verilmesinin planlandığını söyledi.

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Ata ise yapılan kayıt potansiyel araştırmasının insan kaynağını etkin değerlendirmenin ekonomik önemini ortaya koyduğunu aktardı. Ata, 2024 verilerine göre ülke genelinde 15-29 yaş grubunda gençlerin %25.9unun ne eğitimde ne de istihdamda olduğunu; genç kadınlarda bu oranın yaklaşık %36 olduğunu hatırlattı ve bu durumun ekonomiye yıllık maliyetinin 38 ile 47 milyar dolar arasında olduğunu öngördüklerini ifade etti.

Ata, sanayinin gelecekte ihtiyaç duyacağı niteliklere odaklandıklarını, uluslararası projelerle sürdürülebilir uzmanlık ve kapsayıcı girişimcilik modelleri geliştirdiklerini belirtti. Söz konusu 18 ay süreli girişimcilik destek projesi kapsamında 20 yeni işletme kurulmasına ve 173 kişinin istihdamına katkı hedeflendiği paylaşıldı.

yürütme alanları ve yaygınlaştırma:

Proje yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacak; eğitim faaliyetleri Adana, Konya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Kocaeli gibi illerde de yürütülecek. Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Türkiye'nin göç yönetimindeki deneyimi ve kurumsal kapasitesiyle sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ettiğini, göçün doğru politikalarla çok yönlü bir süreç olarak ele alındığını ifade etti.

Toplantı sonrası gerçekleştirilen atölye ziyaretleri ile kursiyerlerin eğitim ortamları gözlemlendi; proje uygulama sürecinin izlenmesi ve katılımcıların ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerin yapılması planlanıyor. ASO yetkilileri proje çıktılarının sanayideki nitelik uyumunu güçlendirmesini ve daha fazla kişinin üretim hayatına katılmasını hedeflediklerini belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN, ASO-SEM İLE ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM) İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SOSYAL AÇIDAN KAPSAYICI İŞGÜCÜ PİYASASI ENTEGRASYONUNUN TEŞVİK EDİLMESİ PROJESİ" AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.