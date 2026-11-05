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Eski hükümlülere Niğde'de 3 milyonluk hibe desteği

Niğde'de eski hükümlülere yönelik 6 projeye toplam 3 milyon lira hibe sağlanacak; destekle girişimcilik ve mesleki beceri gelişimi hedefleniyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Eski hükümlülere Niğde'de 3 milyonluk hibe desteği

niğde'de proje ve destek tutarı:

Niğde'de eski hükümlülerin kendi işini kurmalarını teşvik etmek için hazırlanan toplam 6 projeye 3 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Başvurular, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle alındı ve değerlendirme sonucunda tüm projeler onaylandı.

kurulacak işletmeler:

Hibe desteğiyle bir reklam işletmesi, bir şarküteri, bir konfeksiyon işletmesi ile iki büyükbaş ve bir küçükbaş hayvancılık işletmesi kurulması planlanıyor. Bu yatırımlar, katılımcıların sektörlere doğrudan giriş yapmasını ve işletmelerin ilk aşama maliyetlerinin karşılanmasını amaçlıyor.

amaç ve beklentiler:

Programın hedefi, eski hükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmek, kendi işlerini kurarak üretime katılmalarını ve düzenli gelir elde etmelerini sağlamaktır. Hibe sayesinde katılımcıların istihdam yaratması ve topluma yeniden entegrasyon süreçlerine katkıda bulunması bekleniyor.

NİĞDE’DE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN 6 PROJESİNE 3 MİLYON LİRA HİBE

NİĞDE’DE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN 6 PROJESİNE 3 MİLYON LİRA HİBE

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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