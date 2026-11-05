Eski hükümlülere Niğde'de 3 milyonluk hibe desteği

niğde'de proje ve destek tutarı:

Niğde'de eski hükümlülerin kendi işini kurmalarını teşvik etmek için hazırlanan toplam 6 projeye 3 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Başvurular, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle alındı ve değerlendirme sonucunda tüm projeler onaylandı.

kurulacak işletmeler:

Hibe desteğiyle bir reklam işletmesi, bir şarküteri, bir konfeksiyon işletmesi ile iki büyükbaş ve bir küçükbaş hayvancılık işletmesi kurulması planlanıyor. Bu yatırımlar, katılımcıların sektörlere doğrudan giriş yapmasını ve işletmelerin ilk aşama maliyetlerinin karşılanmasını amaçlıyor.

amaç ve beklentiler:

Programın hedefi, eski hükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmek, kendi işlerini kurarak üretime katılmalarını ve düzenli gelir elde etmelerini sağlamaktır. Hibe sayesinde katılımcıların istihdam yaratması ve topluma yeniden entegrasyon süreçlerine katkıda bulunması bekleniyor.

NİĞDE’DE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN 6 PROJESİNE 3 MİLYON LİRA HİBE