Burhaniye Ticaret Odası başkanları zeytin sezonunu İzmir'de değerlendirdi

İzmir'de sektörün öncelikleri konuşuldu:

Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Meclis Başkanı Erhan İnam, İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe 2026/2027 Sezonu İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer'in açılış konuşmasıyla başladı.

Gündem maddeleri:

Toplantıda 2026/2027 sezonuna ilişkin üretim, tüketim ve ihracat beklentileri ile sektörün öncelikli sorunları ele alındı. Oda, borsa, birlik ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda; üretim beklentileri, iç ve dış piyasalardaki fiyat gelişmeleri, artan üretim ve işçilik maliyetleri ile üreticilerin karşılaştığı sorunlar detaylı şekilde tartışıldı. Ayrıca ihracatta rekabet gücünün artırılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Kurumsal iş birliği ve değerlendirmeler:

Toplantının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Meclis Başkanı Erhan İnam, sektör temsilcileriyle birlikte İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Şenay ve Borsa yönetimine ziyarette bulundu. Yapılan görüşmelerde kurumlar arası iş birliğinin ve sektöre yönelik ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol toplantıyı yararlı bulduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Burhaniye Ticaret Odası olarak, bölgemizin en önemli tarımsal ve ekonomik değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı sektörünün sürdürülebilir gelişimini desteklemeye, üreticilerimizin ve sektör temsilcilerimizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve sektörümüzün geleceğine yönelik düzenledikleri verimli toplantı dolayısıyla İzmir Ticaret Borsası yönetimine teşekkür ederiz"

TOPLANTIYA KATILANLAR