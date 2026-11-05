Dolar 50,0439 +0,04%
Euro 56,2902 +0,07%
Bist 11.459,64 -0,16%
Altın Gram 6.670,21 +1,78%
EUR/USD 1,1226 -0,08%
Brent Petrol 96,18 +1,65%
--°

Burhaniye Ticaret Odası başkanları zeytin sezonunu İzmir'de değerlendirdi

Burhaniye Ticaret Odası yönetimi, İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenen 2026/2027 zeytin sezonu toplantısında üretim, maliyet ve ihracat sorunlarını ele aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Burhaniye Ticaret Odası başkanları zeytin sezonunu İzmir'de değerlendirdi

İzmir'de sektörün öncelikleri konuşuldu:

Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Meclis Başkanı Erhan İnam, İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe 2026/2027 Sezonu İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer'in açılış konuşmasıyla başladı.

Gündem maddeleri:

Toplantıda 2026/2027 sezonuna ilişkin üretim, tüketim ve ihracat beklentileri ile sektörün öncelikli sorunları ele alındı. Oda, borsa, birlik ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda; üretim beklentileri, iç ve dış piyasalardaki fiyat gelişmeleri, artan üretim ve işçilik maliyetleri ile üreticilerin karşılaştığı sorunlar detaylı şekilde tartışıldı. Ayrıca ihracatta rekabet gücünün artırılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Kurumsal iş birliği ve değerlendirmeler:

Toplantının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Meclis Başkanı Erhan İnam, sektör temsilcileriyle birlikte İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Şenay ve Borsa yönetimine ziyarette bulundu. Yapılan görüşmelerde kurumlar arası iş birliğinin ve sektöre yönelik ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol toplantıyı yararlı bulduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Burhaniye Ticaret Odası olarak, bölgemizin en önemli tarımsal ve ekonomik değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı sektörünün sürdürülebilir gelişimini desteklemeye, üreticilerimizin ve sektör temsilcilerimizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve sektörümüzün geleceğine yönelik düzenledikleri verimli toplantı dolayısıyla İzmir Ticaret Borsası yönetimine teşekkür ederiz"

TOPLANTIYA KATILANLAR

TOPLANTIYA KATILANLAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas için ortak akıl vurgusu: ekonomi ve istişare ön planda
images

Kadın girişimciler ihracatta markalarını dünyaya taşımaya hazırlanıyor
images

AB destekli program göçmen ve vatandaşları sanayinin nitelikli iş gücüne hazırlı...
images

Eski hükümlülere Niğde'de 3 milyonluk hibe desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Girlevik'te koruma odaklı imar düzenlemesi askıya çıktı, itiraz süresi 9 kasım 2026'ya kadar

Birecik'te huzur vurgusu: güvenlik ve asayiş önlemleri gözden geçirildi

bir bağışla birden fazla hayata umut olmak mümkün

Selahattin Eyyubi'ne yeni asfaltla daha güvenli ulaşım

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam