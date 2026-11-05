Enerjide bağımsızlığa giden yol: Milli Enerji 2040 vizyonu

Millî Enerji 2040 lansmanında öne çıkan hedefler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’daki Millî Enerji 2040 lansmanında Türkiye’nin enerji stratejisinin ana hatlarını paylaştı. Bakan, enerjideki dışa bağımlılığın bugün için yüzde 68 seviyesinde olduğunu, hedeflerinin bu oranı yüzde 50nin altına çekmek olduğunu ve bunun cari açığın azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Bayraktar, enerji verimliliğini öncelikler arasına aldıklarını belirterek 2022 yılında enerji ithalat faturası rakamının 96,5 milyar dolar olduğunu, son beş yıl ortalamasının ise 65-70 milyar dolar civarında gerçekleştiğini hatırlattı. 2022-2025 döneminde cari açığın yaklaşık 33 milyar dolar seviyesinde seyrettiğini ifade etti.

Hedefler ve sayısal projeksiyonlar:

Programın hedefleri arasında 2040 itibarıyla enerji tüketiminde elektriğin payının toplamda yüzde 36ya çıkarılması yer alıyor. Bu elektrikleşme hedefinin dağılımı, ulaştırmada yüzde 24 (mevcut yüzde 1’den), sanayide yüzde 33 ve konutlarda yüzde 30 olarak öngörülüyor. Bakan ayrıca 2040 için 20 milyon elektrikli araç ve 1,5 milyon soket hedefine ulaşılıp ulaşılmayacağını önemle işaret etti.

Petrol ve doğal gaz projeksiyonları da açıklamada yer aldı: 2025’te günlük 993 bin varil olan petrol tüketiminin, elektrikleşmenin etkisiyle 2040’ta 718 bin varil/gün seviyesine gerilemesi bekleniyor. Petrolü karşılama oranı 2025’te yüzde 15 iken 2040’ta yüzde 100e ulaşacak; doğal gaz tüketimi 2025’te 59 milyar metreküp iken 2040’ta 57 milyar metreküpye gerileyecek ve doğal gazda da karşılama oranı yüzde 100e çıkarılacak.

Enerji kaynakları ve stratejik tercihleri:

Bakan, nükleer enerjiyi iklim mücadelesi ve arz güvenliği açısından vazgeçilmez gördüklerini belirterek Türkiye’nin COP28 sonrası nükleer kapasitenin üç katına çıkarılması taahhüdüne katıldığını hatırlattı. Nükleer enerji, veri merkezleri ve kesintisiz, kaliteli enerji ihtiyacının karşılanmasında kilit bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Yenilenebilir enerji içinse Bayraktar, kaynakların çevresel katkısının yanı sıra ithalatı azaltma ve arz güvenliğini güçlendirme işlevine vurgu yaptı; yenilenebilirleri ‘‘her derde deva bir ilaç’’ olarak niteledi ve güneş paneli ile rüzgar türbini üretiminin Türkiye içinde gerçekleştirilmesine önem verdiklerini aktardı.

Fosil yakıtlar açısından Bakan, doğal gazı geçiş yakıtı olarak gördüklerini ve petrol ile doğal gaz aramacılığında daha aktif olunacağını söyledi; bu alanların ekonomideki önemine dikkat çekti.

Son olarak Milli Enerji 2040 vizyonu kapsamında planlanan yatırımlar ve istihdam hedefleri özetlendi: toplam 500 milyar dolar yatırım, 108 bin doğrudan istihdam; milli üretimin yüzde 92ye çıkarılması; yenilenebilir kurulu gücün yüzde 77ye ulaşması; elektrikleşmenin yüzde 36ya yükseltilmesi; emisyon azaltımının yüzde 40 hedeflenmesi ve petrol ile doğal gaz üretiminin günlük 1,7 milyon varile erişmesi planlanıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR