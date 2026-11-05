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Çermik'te kış sofrası hazırlıkları kuruyemiş pazarında yoğunlaştı

Çermik'te doğal ürünleriyle tanınan kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları başladı; pestil, pekmez ve cevizli sucuk ile canlı kümes hayvanlarına talep artıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te kış sofrası hazırlıkları kuruyemiş pazarında yoğunlaştı

Çermik kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları hız kazandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kurulan kuruyemiş pazarı, kış sezonu yaklaşırken hareketlendi. Doğal ve organik ürünleriyle bilinen pazara çevre il ve ilçelerden yoğun ziyaretçi akını oluyor. Alışveriş listesinin başında pestil, pekmez, cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru dut, kayısı kurusu, bal, peynir ve tereyağı gibi temel kış ürünleri yer alıyor; ayrıca canlı tavuk ve hindi satışı da sürüyor.

pazardaki ürün çeşitliliği:

Pazarda hem kurutulmuş meyveler hem süt ürünleri hem de yöresel tatlı ve atıştırmalıklar bir arada sunuluyor. Üreticiler çoğunlukla geleneksel yöntemlerle hazırladıkları ürünleri sergiliyor; bu durum doğal ürün arayan tüketiciler için pazarı cazip kılıyor. Ürünlerin çeşitliliği ve doğallığı, Çermik'in bölgesel olarak tanınmasında önemli rol oynuyor.

üretici ile tüketici doğrudan buluşuyor:

İlçede pazartesi ve cuma günleri kurulan pazarda üreticiler, aracısız biçimde doğrudan tüketicilere satış yapma imkanı buluyor. Ayrıca Türkiye'nin en zengin minareli kaplıcalarına şifa aramak üzere gelen ziyaretçiler, dönüş yolunda pazara uğrayarak ihtiyaçlarını temin ediyor. Bu karşılaşma hem yerel ekonomiyi canlandırıyor hem de üreticilerin gelirini doğrudan destekliyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN KURUYEMİŞ PAZARINDA KIŞ HAZIRLIKLARI YOĞUNLUĞU...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN KURUYEMİŞ PAZARINDA KIŞ HAZIRLIKLARI YOĞUNLUĞU BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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