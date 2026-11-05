Tasfiye edilen fonlarda 130,2 milyar lira ödenirken şimşek bütçe ve piyasaya yönelik yol haritasını açıkladı

Bakan Şimşek’in TBMM sunumu: tasfiye, bütçe ve ekonomik görünüm

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlık ile bağlı kurumların 2027 bütçe teklifi ve 2025 kesin hesap raporlarına ilişkin sunum yaptı. Komisyon toplantısında Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, SPK, BDDK ve Kamu İhale Kurumu gibi kuruluşların hesapları ele alındı; ayrıca TCMB ve diğer kurullara ait Sayıştay raporları değerlendirildi.

Tasfiye edilen fonlarda ödemelerin kapsamı:

Şimşek, manipülasyon nedeniyle güç kaybeden fonlara ilişkin tasfiye sürecinin Meclis tarafından kabul edilen 7596 sayılı Kanun çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Buna göre olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme yapılırken, olağanüstü tasfiye kapsamında 4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba ara ödeme olarak 62,2 milyar lira ödendi. Toplamda ise 108 fonda 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır.

Ayrıca MASAK tarafından haksız kazanç elde edenlerin mal varlıklarının tespiti ve yurtdışındaki varlıkların ülkeye transferine yönelik çalışmalar sürdürüldü; 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar lira tutarında 100 işlem ertelenmiş ve 32 farklı ülkedeki muadillerle iş birliği sonucu yaklaşık 9 milyar lira tutarında mal varlığı tespit edilerek adli mercilere bildirilmiştir. Şimşek, yatırımcı güveninin güçlendirilmesine yönelik ilave adımların atılacağını vurguladı.

Makro görünüm ve bütçe hedefleri:

Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen küresel büyümenin 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,4 olarak beklenildiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 3,3 büyüyeceği ve 2027’de dış talep toparlandıkça yatırımların verimlilik ve katma değer odaklı yapısıyla kademeli hızlanma göstereceği öngörülüyor. Cari açığın 2026’de GSYH’ye oranla yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleştiği, 2027’de enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış talep toparlanmasıyla savaş öncesi seviyelere gerilemesinin beklediği ifade edildi.

Bütçe cephesinde ise Şimşek, eşel mobil uygulamasına rağmen 2026 yılı bütçe açığının başlangıç hedefinin altında kalacağını; 2027 bütçe teklifinde Bakanlığın toplam talebinin 11,39 trilyon lira, faiz hariç 7,42 trilyon lira olduğunu açıkladı. Bakanlık hizmetleri için önerilen payın yaklaşık 102,3 milyar lira olduğu belirtildi.

Vergileme, kayıt dışı ile mücadele ve istihdam destekleri:

Vergi politikalarında yüksek gelir grupları ve sermaye kesimine yönelik düzenlemelerle etkinliğin artırıldığını söyleyen Şimşek, dolaylı vergilerin payının program döneminde gerilediğini aktardı. Vergi harcamalarının GSYH’ye oranının 2027’de yüzde 4,4 ve OVP dönemi sonunda yüzde 3,9 olmasının hedeflendiği bildirildi. Ayrıca vergiye gönüllü uyumu artırmak için taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya uzatıldı ve tecil faizi yüzde 39’dan yüzde 29’a çekildi.

İstihdamı korumaya yönelik politikalarda emek yoğun sektörlerde destekler sürdürülecek; 2027’de çalışan başına sağlanan asgari ücret desteği ile bazı imalat dalları ve turizmdeki istihdamı koruyan işletmelere verilen prim desteğinin artırılacağı; Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı kapsamında imalatçılara 6 ay geri ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanı sağlandığı ve finansman maliyetinin belli bir kısmının kamu tarafından karşılanacağı açıklandı.

Şimşek sunumunu, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen; dezenflasyonu destekleyen ve mali disiplini sürdüren bir bütçe hazırladıklarını, refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil pay almasının hedeflendiğini belirterek tamamladı. Komisyon çalışmaları bakanın sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmalarıyla sürdü.

BAKAN ŞİMŞEK: (TASFİYE KAPSAMINDAKİ FONLAR) "BUGÜNE KADAR TOPLAMDA 108 FONDA, 614 BİN 874 HESABA, 420 BİN 31 TEKİL KİŞİYE 130,2 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI"