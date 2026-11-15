Saha avantajı yetmedi: Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü 2-2

maç özeti

Nesine 3. Lig 12. haftasında Eskişehirspor, Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma hızlı başlayan konuk ekibin erken gollerine sahne oldu, ev sahibi ekip ise ilk yarı sonlarına doğru tepkisini gösterdi ve maçın son bölümlerinde skorun eşitlenmesini sağladı.

skor ve önemli anlar:

Ayvalıkgücü Belediyespor, Atakan Akbulut'un 21. dakikadaki golüyle öne geçti; devamında Emirhan Özyaşar 28. dakikada farkı ikiye çıkardı. Eskişehirspor, ilk yarının sonlarına doğru Mehmet Bağlı'nın 38. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi. Maçın kader anı 77. dakikada geldi; Ayvalıkgücü'nden Adnan Demir kırmızı kartla oyundan atıldı ve kısa süre sonra, 78. dakikada Kerem Baykuş skoru eşitledi. Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

oyun akışı ve etkileyen faktörler:

Karşılaşma genelinde Ayvalıkgücü'nün hızlı hücumları ilk yarıda etkili oldu. Eskişehirspor, devreye doğru savunma zaaflarını giderip tempo yükseltti; bu dönemdeki baskı Mehmet Bağlı'nın golünü getirdi. Adnan Demir'in 77. dakikadaki kırmızı kartı, maçın son bölümünde dengeleri değiştirdi ve Eskişehirspor'un Kerem Baykuş'la eşitliği yakalamasına zemin hazırladı. Her iki takım da maç boyunca etkili ofansif oyunculara sahip olsa da, orta saha mücadelesi ve yapılan oyuncu değişiklikleri sonucu belirleyici oldu.

kadrolar ve kartlar:

Eskişehirspor: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet, Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç (Fırat Sarı dk. 69), Tayfun Tatlı (Osman Arslantaş dk. 69), Mert Başer, Mehmet Bağlı, Hasan Kaya, Atalay Yıldırım (Kerem Baykuş dk. 62).

Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Batuhan Akyüz, Adnan Demir, Burak Gürler, Bekir Mustafa Meral, Ufuk Özcan (Halil Cengiz dk. 89), Cuma Ali Üzüm (Melih Turğut dk. 55), Emirhan Özyaşar (Hüseyin Erkan dk. 89), Yavuz Selim Taşer, Hamit Kurt, Atakan Akbulut (Yağız Haydar Doğan dk. 74).

Goller: Atakan Akbulut (dk. 21), Emirhan Özyaşar (dk. 28) (Ayvalıkgücü Belediyespor); Mehmet Bağlı (dk. 38), Kerem Baykuş (dk. 78) (Eskişehirspor).

Kartlar ve hakemler: Kırmızı kart: Adnan Demir (dk. 77) (Ayvalıkgücü Belediyespor). Sarı kartlar: Bartu Dinç, Yağız Haydar Doğan (Ayvalıkgücü Belediyespor); Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet, Ozan İsmail Koç (Eskişehirspor). Hakemler: Murat Kasap, Sefacan Doğru, Uğurcan Büyüktaş, Ertuğrul Yolcu.

Maçın sonucu, her iki takım için de puan kaybı olarak değerlendirilebilir; ilerleyen haftalarda kullanılacak oyuncu tercihleri ve disiplin konuları takımların hedefleri açısından belirleyici olmaya devam edecek.

NESİNE 3. LİG 12. HAFTA'DA ESKİŞEHİRSPOR EVİNDE AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.