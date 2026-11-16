Ab, Rus bankacılığı ve iş çevrelerini hedef alan yaptırımları genişletti

AB kararının kapsamı ve gerekçesi:

Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi bugün Brüksel'de toplandı ve Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti. Konseyin açıklamasına göre, 12 kişi ve 101 kuruluş ilave kısıtlayıcı tedbirlerle kara listeye alındı. Açıklamada, "Konsey, Rusya’nın Ukrayna’da sivil altyapı da dahil olmak üzere ayrım gözetmeyen saldırılarına cevap olarak bugün 12 kişi ve 101 kuruluş aleyhinde ilave kısıtlayıcı tedbirler uyguladı" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, hedef alınan kişi ve kuruluşların Rusya’nın saldırı savaşında önemli gelir sağlayan ekonomik sektörlerdeki rolleri ve gölge filoya destekleri nedeniyle listelendiğini belirtti. Yaptırımların amacı, devlet gelirlerinin aktarılmasını ve Rusya’nın savaş çabalarını finanse eden kanalları kesmek olarak açıklandı.

Hedef sektörler ve öne çıkan kuruluşlar:

Yaptırım kapsamına giren kuruluşlar arasında 50 Rus bankası ve finans kuruluşu dikkat çekiyor. Buna ek olarak, petrol rafinerileri, enerji şirketleri ve Rus petrolünün uluslararası ticaretini ve taşınmasını sağlayan şirketler de yaptırımlar arasında sayıldı. AB, bankacılık sektörüne yönelik tedbirleri aşamalı olarak sıkılaştırıp genişleterek finansal kanalları hedef alıyor.

Listede ayrıca öne çıkan ticari aktörler ve medya figürleri bulunuyor. Aralarında Wildberries kurucusu Tatyana Kim, Ozon ve Yandex yatırımlarıyla bilinen iş insanı Aleksandr Çaçava gibi isimler yer aldı.

Kişiler, medya ve yaptırımın uygulanması:

Eklenen kişiler arasında Rusya merkezli bazı televizyoncular ve yorumcuların yanında yabancı uyruklu isimler de var. Yaptırım listesine alınan Chay Bowes hakkında, RT için çalıştığı ve Rus hükümeti adına propaganda yaptığı iddiasıyla "bilgi manipülasyonuna ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaşı meşrulaştıran ve devamına destek sağlayan söylemlerin yayılmasına katıldığı" gerekçesi gösterildi. Üye devletler ayrıca Vitaly Eliseev, Petr Marchenkko ve Ukrayna doğumlu blog yazarı ve askeri yorumcu Yurii Podoliaka'yı da listeye ekledi.

Kara listeye alınan kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruluyor; bunlara doğrudan veya dolaylı fon ve ekonomik kaynak sağlanması yasaklanıyor. Ayrıca bu kişilere AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanıyor.

AB yetkilileri, diplomatların gelecek hafta daha kapsamlı ve sektörel tedbirler içeren 22’nci yaptırım paketi üzerinde çalıştığını belirtti. AB, 2022'de başlayan yaptırım sürecinde şimdiye kadar 4 bin 600'den fazla kişi ve kuruluşu yaptırım kapsamına aldı.

Uygulanan yeni tedbirlerin hedefi, Rusya'nın savaş kapasitesini finansal ve ekonomik yollarla zayıflatmak; bankacılık, enerji ve uluslararası ticaret hatları üzerindeki baskıyı artırmak olarak özetlenebilir. AB'nin adımının pratik etkileri, listenin uygulanması ve koordinasyonun nasıl sağlanacağına bağlı olarak önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelecek.

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleterek 12 kişi ve 101 kuruluşu daha listeye eklerken, yaptırım kapsamına alınan kuruluşlar arasında 50 Rus bankası ve finans kuruluşu da yer aldı.