Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu

etkinlik ve programın akışı:

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, askerlik hayali kuran Muhammed Gök Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığında ağırlandı. Misafir edilen Gök, birlik içinde düzenlenen sabah içtimasına katılarak temsili askerlik heyecanını yaşadı.

Gün boyunca jandarma personeli ile birlikte devriye faaliyetlerine iştirak eden Gök'e, devriye hizmetlerinde kullanılan araçlar tanıtıldı ve görevlerin amaçları hakkında bilgilendirme yapıldı. Personel, uygulamalı gösterimler ve bilgilendirmelerle gün boyunca eşlik etti.

kurumsal açıklama ve toplumla ilişkiler:

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların yanı sıra toplumun her kesimine dokunan sosyal faaliyetlerin de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Etkinlik, bir beklentiyi karşılamanın ötesinde, kurum ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladı.

Bir günlük temsili askerlik organizasyonu, hem Muhammed Gök için unutulmaz bir deneyim oluşturdu hem de jandarmanın toplum hizmetlerini görünür kıldı.

KAHRAMANMARAŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE, ASKERLİK HAYALİ KURAN ÖZEL BİREY MUHAMMED GÖK, DULKADİROĞLU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINDA MİSAFİR EDİLEREK BİR GÜNLÜĞÜNE TEMSİLİ ASKERLİK HEYECANI YAŞATILDI.