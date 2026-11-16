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Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Alaplı-Ereğli yolunda hafriyat kamyonunun kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen çarpışmada 2 kişi yaralandı; kaza anı başka araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Alaplı-Ereğli karayolunda kavşakta meydana gelen çarpışmada 2 kişi yaralandı

Zonguldak sınırları içindeki Alaplı-Ereğli karayolu Merve Altı mevkiinde, seyir halindeki hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanırken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri başka bir araç tarafından kaydedildi.

Kaza ve yaralananlar:

İddiaya göre, Alaplı yönünden Ereğli Limanı istikametine taş taşıyan hafriyat kamyonu, 12 ACB 465 plakalı aracı kırmızı ışıkta geçtiği sırada gördü ve çarpışma gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Ahmet Y. ve İsmet K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüler ve inceleme:

Kaza anı, bölgede seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma öncesi araçların hareketleri ve kaza anı net olarak görülebiliyor.

Olayın yaşandığı güzergâh, Ereğli Limanı'na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı bir yol olarak biliniyor. Trafik ekipleri kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından sorumluluk ve ihlal iddialarını netleştireceklerini bildirdi.

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Zonguldak'ta kamyon ile ticari araçla çarpıştı... O anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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