Dolar 50,3891 +0,09%
Euro 55,5134 +0,03%
Bist 11.842,61 0,00%
Altın Gram 6.289,50 -0,10%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 93,68 -2,25%
--°

Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

Sefer Karaahmetoğlu, CHP içindeki hizip ve tartışmaların Beyoğlu hizmetlerini olumsuz etkilediğini söyleyerek parti üyeliğinden istifa etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

İstifa ve gerekçesi:

Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Karaahmetoğlu, parti içindeki hiziplerin ve tartışmaların, Beyoğlu'na sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini belirtti.

İstifa açıklamasında Karaahmetoğlu şu ifadeleri kullandı: "Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum. Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam. Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

Görev geçmişi ve seçim süreci:

Karaahmetoğlu, belediye başkan vekilliği görevine, belediyelere yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İnan Güney'in yerine getirilmişti. 22 Ağustos 2025 tarihinde yapılan başkan vekilliği seçiminde 16 oy alarak göreve seçilmiş ve o tarihten beri CHP saflarında görevini sürdürmüştü.

Gelecek ve olası parti değişikliği:

Açıklamada Karaahmetoğlu'nun başka bir partiye geçiş yapabileceğine dair iddialardan söz edildi. Şu an için kendisinin resmi olarak başka bir partiye katıldığına dair bir beyan bulunmazken, istifa yerel yönetimde yeni dengelerin ve tartışmaların gündemde kalmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, Karaahmetoğlu'nun istifası, Beyoğlu'nda hizmet ve siyasi istikrar tartışmalarını yeniden öne çıkarırken, belediye çalışmalarının nasıl etkileneceği yakından izlenecek.

ARŞİV

ARŞİV

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ab, Rus bankacılığı ve iş çevrelerini hedef alan yaptırımları genişletti
images

Fidan Brüksel'de Wadephul ile bölgesel güvenlik ve bağlantısallık gündemini ele...
images

Erhürman ile Cederin buluştu: ada meselesinde diyalog vurgusu
images

Gençlerle Türkiye yüzyılına: gençler yeni dönemin mimarı olacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu

Baro komisyonundan Zonguldak'ta özel bireylere sıcak ziyaret

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı