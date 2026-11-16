Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

İstifa ve gerekçesi:

Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Karaahmetoğlu, parti içindeki hiziplerin ve tartışmaların, Beyoğlu'na sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini belirtti.

İstifa açıklamasında Karaahmetoğlu şu ifadeleri kullandı: "Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum. Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam. Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

Görev geçmişi ve seçim süreci:

Karaahmetoğlu, belediye başkan vekilliği görevine, belediyelere yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İnan Güney'in yerine getirilmişti. 22 Ağustos 2025 tarihinde yapılan başkan vekilliği seçiminde 16 oy alarak göreve seçilmiş ve o tarihten beri CHP saflarında görevini sürdürmüştü.

Gelecek ve olası parti değişikliği:

Açıklamada Karaahmetoğlu'nun başka bir partiye geçiş yapabileceğine dair iddialardan söz edildi. Şu an için kendisinin resmi olarak başka bir partiye katıldığına dair bir beyan bulunmazken, istifa yerel yönetimde yeni dengelerin ve tartışmaların gündemde kalmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, Karaahmetoğlu'nun istifası, Beyoğlu'nda hizmet ve siyasi istikrar tartışmalarını yeniden öne çıkarırken, belediye çalışmalarının nasıl etkileneceği yakından izlenecek.

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