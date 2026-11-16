Erhürman ile Cederin buluştu: ada meselesinde diyalog vurgusu

Erhürman ile Cederin buluşmasında ada gündemi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs meselesi ve Ada'daki güncel gelişmeler ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

görüşmede ele alınan konular:

Taraflar, Kıbrıs meselesi çerçevesinde mevcut durum ve bölgede yaşanan gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda özellikle diyalog kanlarının açık tutulmasının önemi ve adadaki güncel dinamiklerin değerlendirilmesi vurgulandı.

katılımcılar ve protokol:

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman de hazır bulundu. Toplantı kapsamında bir hediye takdimi gerçekleştirildi ve taraflar iletişimi sürdürme taahhüdünde bulundu.

Her iki tarafın görüş alışverişi, adadaki gelişmelerin izlenmesi ve diplomatik temasların devam ettirilmesi yönündeki ortak eğilimi ortaya koydu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin ile Kıbrıs meselesi ve Ada’daki güncel gelişmeleri görüştü.