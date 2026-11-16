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Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Şehit ve gazi çocukları, Samsunspor'un 16.30'da başlayan antrenmanını takip edip futbolcularla sohbet etti; formalarını imzalatıp hatıra fotoğrafları çektirdiler.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:53

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Etkinlikten öne çıkanlar:

Günün antrenman programı kapsamında Samsunspor, önce fitness salonunda (gym) çalışmalarını gerçekleştirdi, ardından saha antrenmanına geçti. Antrenman saat 16.30'da başladı ve ilk 20 dakika basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmanı izleyen misafirler:

Bu süreçte şehit ve gazi çocukları antrenmanı yakından takip etti. Minikler antrenmanı izledikten sonra futbolcularla bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi; oyuncularla kurulan diyaloğun hem çocuklar hem de takım için moral verici olduğu gözlendi.

İmzalar ve hatıralar:

Etkinliğin sonunda çocuklar, futbolculardan formalarını imzalatıp hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu buluşma, hem sporun birleştirici gücünü hem de toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan sıcak bir an olarak kayda geçti.

Organizasyon boyunca kulüp yetkilileri ve antrenman ekibi, misafirlere yakın ilgi gösterdi; etkinlik, katılımcılar arasında pozitif izlenim bıraktı.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI, SAMSUNSPOR ANTRENMANINI TAKİP EDEREK FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ....

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI, SAMSUNSPOR ANTRENMANINI TAKİP EDEREK FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ. ÇOCUKLAR, FUTBOLCULARA FORMALARINI İMZALATIP HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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