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Fidan Brüksel'de Wadephul ile bölgesel güvenlik ve bağlantısallık gündemini ele aldı

Hakan Fidan, Brüksel temasları sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bölgesel güvenlik ve bağlantısallık gündemini görüştü.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Merve Çelik

Fidan Brüksel'de Wadephul ile bölgesel güvenlik ve bağlantısallık gündemini ele aldı

Brüksel görüşmesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika temasları kapsamında başkent Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Görüşme, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı vesilesiyle gerçekleşti.

görüşmenin odağı:

Taraflar, toplantı çerçevesinde bölgesel güvenlik ve bağlantısallık konularını ele aldı. Görüşmede, iki ülkenin bölgesel riskler ile altyapı ve bağlantı işbirliği alanlarındaki ortak değerlendirmeleri üzerinde duruldu.

ikili ilişkiler ve temasların önemi:

Bu temas, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin sürdüğünü ve bakanlar toplantısının gündemiyle doğrudan örtüştüğünü gösteriyor. Fidan ile Wadephul arasındaki görüşme, toplantı sürecinde bilgi paylaşımı ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Brüksel'deki temaslar devam ediyor; Bakan Fidan'ın katıldığı program kapsamında toplantılardan çıkacak sonuçların takip edilmesi bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA TEMASLARI KAPSAMINDA ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA TEMASLARI KAPSAMINDA ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN WADEPHUL İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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