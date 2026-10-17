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Abalı ilkokulunda dijital tehlikelere karşı bilinçlendirme çalışması

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Abalı İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere siber farkındalık eğitimi verdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Abalı ilkokulunda dijital tehlikelere karşı bilinçlendirme çalışması

Abalı İlkokulu ve Ortaokulunda siber farkındalık eğitimi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abalı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir siber farkındalık eğitimi düzenledi. Etkinlikte dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde dijital bağımlılık ve siber zorbalık başta olmak üzere güvenli internet kullanımı, bilinçli sosyal medya davranışları, oltalama (phishing) saldırıları ile parola ve hesap güvenliği konularında katılımcılara bilgi verildi. Uygulamalı örneklerle risklerin nasıl fark edileceği anlatıldı.

Öne çıkan riskler ve uygulamalar:

Programda ayrıca mobil oyunların zararlı içeriklere etkisi, şiddet ve tehdit içerikli paylaşımların yol açabileceği sonuçlar üzerinde duruldu. Ekipler, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek tehlikelere karşı alınacak somut tedbirleri katılımcılarla paylaştı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetiyle öğrencilerin ve öğretmenlerin siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, internetin daha güvenli ve bilinçli kullanılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Eğitim, okul içindeki paydaşların dijital ortamlarda sorumluluk alması ve riskleri önceden tanıması açısından önem taşıyor; jandarma ekiplerinin yürüttüğü bilgilendirme çalışmaları yerel düzeyde farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyor.

SİNOP ABALI İLKOKULU VE ORTAOKULUNDA, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK SİBER FARKINDALIK EĞİTİMİ...

SİNOP ABALI İLKOKULU VE ORTAOKULUNDA, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK SİBER FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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