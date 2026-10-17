Emet'te geleceğin çevrecilerine erozyon ve orman dersleri verildi

Emet'te bilim festivali kapsamında eğitim çalışması

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Festivali etkinlikleri çerçevesinde, çocuklara yönelik bir bilgilendirme gerçekleştirildi. Çalışmayı yürüten Emet Orman İşletme Müdürlüğü, katılımcılara erozyonun temel nedenlerini ve doğa üzerindeki etkilerini anlattı.

etkinlikte neler anlatıldı:

Sunumlarda erozyonun nedenleri, toprak kaybının ekosistemlere yansımaları ve su, bitki örtüsü ilişkisi ele alındı. Öğrencilere, ormanların ve bitki örtüsünün toprağı sabitleme, su döngüsünü düzenleme ve erozyonla mücadeledeki rolü örneklerle açıklandı. Ağaçların kök sistemi ve bitki örtüsünün koruyucu işlevi vurgulandı.

amaç ve farkındalık:

Etkinliğin hedefi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekmekti. Katılımcılara, sürdürülebilir çevre için ormanların ve bitki örtüsünün taşıdığı yükümlülükler anlatılarak günlük yaşamda alınabilecek basit önlemler üzerinde duruldu.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme, festival programı içinde yer alan eğitim faaliyetlerinden biri olarak çocukların doğa koruma konusundaki ilgisini artırmayı amaçladı.

EMET’TE BİLİM FESTİVALİ’NDE ÇOCUKLARA EROZYON EĞİTİMİ