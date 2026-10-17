Bitlis maarif ailesi Nemrut'ta doğa yürüyüşünde buluştu

Etkinlik ve rota:

Bitlis Maarif Ailesi tarafından düzenlenen Nemrut Doğa Yürüyüş Eğitimi ve Doğa Temelli Eğitim programına yaklaşık 100 kişi katıldı. Katılımcılar Nemrut Krater Gölü'nün giriş noktasından hareket ederek yaklaşık 8 kilometrelik parkuru tamamladı ve Ilık Göl ile Büyük Göl bölgesine ulaştı. Yürüyüş boyunca Nemrut Kalderası'nın eşsiz doğal yapısı ve krater göllerinin sahneleri katılımcıların fotoğraf çekimleriyle kayda geçti.

Çevre bilinci ve sembolik anlar:

Etkinlik sırasında çevre bilinci ve doğa sevgisi ön plana çıkarıldı. Yürüyüşün sonunda Ilık Göl ve Büyük Göl çevresinde toplanan grup, açtıkları Türk bayrağı ile anlamlı görüntüler oluşturdu ve bölgenin doğal mirasının korunmasına vurgu yapıldı.

Eğitim, tanıtım ve kurum dayanışması:

Program çerçevesinde Nemrut Kalderası'nın turizm potansiyeline ve doğal mirasın korunmasının önemine dikkat çekildi. Bitlis İl Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu etkinlikte Bitlis'in tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerine değindi ve bu tür organizasyonların eğitim camiasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti. Özyolcu, Cumhurbaşkanının Bitlis'e gösterdiği ilgiye işaret ederek bölgenin millî park ilan edilmiş olmasının tanıtım açısından önemine dikkat çekti ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Katılımcılar ve destekçiler:

Sabah saatlerinde başlayan programa Bitlis İl Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu'nun yanı sıra Tatvan İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Halil Akan, Bitlis Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürü Levent Şeker, protokol üyeleri ve Bitlis Maarif Ailesi mensupları katıldı. Organizasyon, doğayla iç içe geçirilen anlar, paylaşılan fotoğraflar ve katılımcıların artan çevre farkındalığıyla sona erdi.

Doğa temelli eğitim anlayışının ön plana çıkarıldığı programın amaçları arasında doğal çevrenin yakından tanınması, çevre farkındalığının artırılması ve kurum içi dayanışmanın güçlendirilmesi yer aldı. Etkinlik aynı zamanda Nemrut Kalderası'nın tanıtımına katkı sunmayı amaçladı.

Bitlis Maarif Ailesi Nemrut'ta doğa yürüyüşünde buluştu