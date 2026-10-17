Eskişehirli okulun OKU projesi ulusal sergide ikinci oldu

Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'ndan ulusal derece

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 Başarılı Örnekler Sergisi'nde önemli bir başarıya imza attı. Okul, OKU Okul Kütüphane Uygulaması projesiyle Türkiye ikinciliği elde etti.

projenin koordinasyonu ve değerlendirme alanı:

Proje, koordinatör öğretmen Çağlar Özdolap tarafından geliştirilmiş olup sergide Kurumsal Kapasite ve Akademik Gelişim tematik alanında; Yazılım, Kodlama, Yenilikçi Fikirler, Teknolojik Üretim kategorisinde değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda okul ulusal ikincilik derecesine layık görüldü.

il milli eğitim müdürlüğünün açıklaması:

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, elde edilen derecenin ardından proje koordinatörü Çağlar Özdolap, projede emeği geçen öğrenciler ve okul yöneticilerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

ESKİŞEHİR KAZIM KARABEKİR İMAM HATİP ORTAOKULU, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 BAŞARILI ÖRNEKLER SERGİSİ’NDE "OKU OKUL KÜTÜPHANE UYGULAMASI" PROJESİYLE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİ.