ABD güçleri bölgedeki deniz trafiğini ablukaya uygun şekilde yönlendirdi

CENTCOM açıklaması: operasyonun kapsamı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki deniz ablukasının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, güçlerin ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü yönlendirme ve müdahale faaliyetleri özetlendi.

hava ve deniz unsurlarının rolü:

Açıklamada, hava kuvvetlerine ait bir F-35A savaş uçağının devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi. CENTCOM, bu tür hava devriyelerinin deniz operasyonlarını destekleyerek durumsal farkındalığı artırdığını vurguladı.

operasyonel sonuçlar ve müdahaleler:

CENTCOM, 6 Eylül itibarıyla ABD güçlerinin ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla 92 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 3 gemiyi etkisiz hale getirdiğini ve 2 gemiye çıktığını açıkladı. Kurum, bu adımların ablukayı korumaya yönelik uygulamalar kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Açıklama, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yapıldı; CENTCOM, faaliyetlerin bölgedeki deniz trafik güvenliğini ve ablukaya uyumu sağlamaya odaklandığını ifade etti. Operasyonun daha geniş diplomatik veya askeri etkilerine dair ilave detay paylaşılmadı.

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, HAVA KUVVETLERİNE AİT BİR F-35A SAVAŞ UÇAĞININ DEVRİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİLDİRİLDİ.