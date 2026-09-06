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Uzundere'de sağanak yolları kilitledi, bir araç sel sularında mahsur kaldı

Erzurum-Artvin karayolunda Uzundere yakınlarında etkili sağanak ve dolu dereleri taşırdı; yol çift yönlü kapandı, bir araç selde mahsur kaldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:11

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzundere'de sağanak yolları kilitledi, bir araç sel sularında mahsur kaldı

Uzundere'de sel yolları kapattı:

Erzurum-Artvin karayolu Uzundere mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle taşan derelerin altında kaldı. Yağış sonrası yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

sel anı ve mahsur kalan araç:

Taşkın anında karayolu üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, debisi yükselen akıntının ortasında kalarak bir araç mahsur kaldı. Sürücünün kendi imkânlarıyla kurtarma çabaları, suyun şiddetini artırması nedeniyle yetersiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum ekiplerin müdahalesine bildirildi.

müdahale ve yol açma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri ile iş makineleri, mahsur kalan sürücü ve aracın güvenli şekilde kurtarılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Kurtarma ve yol açma çalışmaları sahada yoğun şekilde yürütülüyor.

Trafik ekipleri, yeni olumsuzlukların önlenmesi amacıyla sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendiriyor ve bölgedeki durumun normale dönmesi için çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

ERZURUM-ARTVİN KARAYOLU UZUNDERE MEVKİİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI, BÖLGEDE...

ERZURUM-ARTVİN KARAYOLU UZUNDERE MEVKİİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI, BÖLGEDE HAYATI FELÇ ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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