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Safranbolu'da tarihle iç içe hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu: tarihi evler, arnavut kaldırımlı sokaklar ve çarşı yerli-yabancı turistlerle doldu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Safranbolu'da tarihle iç içe hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu sokaklarında hareketlilik:

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu boyunca belirgin bir yoğunluk yaşandı. Ziyaretçiler, ilçenin tarihî dokusunu görmek için sokaklara akın etti.

Çarşı ve konaklar ilgi odağı:

Tarihi evleri ve arnavut kaldırımlı sokaklarıyla bilinen bölgenin özellikle tarihi çarşı kısmında kalabalık oluştu. Yerli ve yabancı turistler, Safranbolu'nun tarihî konaklarını gezerek fotoğraf çekti ve mekanları yakından inceledi.

Doğal ve kültürel keşif fırsatı:

Ziyaretçiler sadece mimari yapıları değil, ilçenin sunduğu kültürel ve doğal güzellikleri de değerlendirdi. Gezi rotalarında hem tarihî hem de çevresel zenginlikleri keşfetme imkânı ön plandaydı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE HAFTA SONU HAREKETLİLİĞİ...

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE HAFTA SONU HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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