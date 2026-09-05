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Aşkale Çimento tesislerinde çocuklara fabrika günü ve güvenlik eğitimi

Aşkale Çimento, çalışanlarının çocuklarını tesislerinde ağırlayıp üretim gezileri, oyunlar ve yaşlara uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aşkale Çimento tesislerinde çocuklara fabrika günü ve güvenlik eğitimi

çalışan çocuklarına yönelik tesis etkinliği

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkan Adayı Lütfü Yücelik, şirketin tesislerinde düzenlenen etkinliklerde çocuklarla bir araya geldi. Program, çalışan çocuklarının ailelerinin çalışma ortamlarını yakından tanımasına ve tesis içindeki günlük işleyişi görmesine imkân sundu.

çocuklar üretimi tanıdı:

Etkinlikte çocuklar, tesislerin güvenli alanlarında düzenlenen çeşitli oyun, yarışma ve aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Yapılan fabrika gezileri sırasında üretim süreçleri adım adım gösterilerek çocukların merakı giderildi ve üretime ilişkin temel bilgiler aktarıldı.

iş sağlığı vurgusu:

Programın bir diğer önemli ayağında, yaş grupları dikkate alınarak gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirmesinde günlük hayatta karşılaşılabilecek riskler, bu risklere karşı alınabilecek önlemler ve güvenli davranışların önemi paylaşıldı. Etkinliğe katılan Lütfü Yücelik de çocuklarla yakından ilgilenip gün boyunca gerçekleştirilen aktivitelere eşlik etti.

Aşkale Çimento, çalışanlarını ve ailelerini kurum kültürünün önemli bir parçası olarak görmenin gereğiyle benzer etkinlikleri Grup bünyesindeki farklı illerde bulunan tesislerinde de gerçekleştirerek çocukları ağırlamaya devam ediyor.

AŞKALE ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) BAŞKAN ADAYI LÜTFÜ...

AŞKALE ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) BAŞKAN ADAYI LÜTFÜ YÜCELİK, AŞKALE ÇİMENTO TESİSLERİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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