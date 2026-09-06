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ABD saldırısında M/T Kylo battı, bölgesel gerilim tırmanıyor

CENTCOM, ABD güçlerinin saldırısı sonucu İran bandıralı ham petrol tankeri M/T Kylo'nun Umman Körfezi'nde battığını ve görüntülerin paylaşıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 05:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

ABD saldırısında M/T Kylo battı, bölgesel gerilim tırmanıyor

ABD saldırısında M/T Kylo battı, bölgesel gerilim tırmanıyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yayınlanan açıklamada, İran’a ait ham petrol tankeri M/T Kylo'nun ABD ordusu tarafından vurulduktan sonra Umman Körfezi’nde battığı bildirildi. Paylaşılan görüntülerde geminin önce yan yatıp ardından yavaşça sulara gömüldüğü aktarıldı.

saldırı ve batışın görüntüleri:

Komutanlığın paylaştığı görsel ve video materyallerinde, hedeflenen geminin hasar aldıktan sonra stabilitesini kaybettiği ve kıyıya doğru sürüklenmeden önce battığı gözlemleniyor. Açıklamada yer alan ifadelere göre, "M/T Kylo, denizin dibinde olan İran donanması saflarına katıldı." ifadesi kullanıldı.

centcom'un gerekçeleri ve iddiaları:

CENTCOM, bu müdahaleyi İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) unsurlarının bölgedeki sularda devriye gezen ABD gemilerine balistik füze fırlattığı gerekçesine dayandırdı. Komutanlık, saldırıda hiçbir ABD personelinin zarar görmediğini belirtirken, misilleme kapsamında İran’a ait üç ham petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca hedef alınan tankerlerin, DMO ve bölgesel vekillerini finanse eden iddia edilen gizli bir ağın parçası olduğu öne sürüldü ve bu iddiaya ilişkin olarak "İran’ın bunları savunacak hiçbir imkanı yok" ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki denizcilik güvenliğini ve bölgesel istikrarı daha da tartışmalı bir noktaya taşıdı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait ham petrol tankeri &quot;M/T Kylo&quot;nun ABD ordusu...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait ham petrol tankeri "M/T Kylo"nun ABD ordusu tarafından vurulduktan sonra Umman Körfezi’nde battığını duyurdu.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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