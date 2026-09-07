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Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u korner golüyle 1-0 mağlup etti

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 71. dakikada Ariss'in ters kafa golüyle 1-0 mağlup ederek üç puanı aldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 22:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u korner golüyle 1-0 mağlup etti

maç özeti

Trendyol Süper Lig 4. haftasında konuk ekip Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü 71. dakikada bir köşe organizasyonunda geldi ve skoru belirledi.

maçtan önemli anlar:

71. dakikada kullanılan kornerde Florent Hadergjonaj ceza sahasına gönderdiği ortada Ariss'in ters kafa vuruşunda top filelerle buluştu (k.k.). 74. dakikada ise Mocsi'nin ceza sahasına gönderdiği pasta Valentin Mihaila'nın şutu kaleci Paulo'nun kucağında kaldı ve tehlike önlendi. Maç boyunca set parçalarından gelen tehlikeler belirleyici olurken, Alanyaspor savunması son bölümlerde dikkatli bir duruş sergiledi.

kadrolar ve rapor:

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Siaka Bakayoko dk. 83), Sagnan, Ariss (Adedire Awokoya Mebude dk. 83), Taylan Antalyalı (Albert Iustin Doicaru dk. 76), Ahmed Kutucu, Laçi (Dal Varesanovic dk. 76), Olawoyin, Emrecan Bulut (Valentin Mihaila dk. 65), Sowe. Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Taha Şahin, Moussa Diakite. Teknik Direktör: Recep Uçar.

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Fatih Aksoy (Bedirhan Özyurt dk. 81), Fidan Aliti, Nuno Lima, Ruan (Ui-jo Hwang dk. 81), Baran Ali Gezek, Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj, Carlos Fernandes (Elia Meschack dk. 58), Ianis Hagi (Yusuf Özdemir dk. 40), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 58). Yedekler: Mert Furkan Bayram, İbrahim Kaya, Enes Keskin, İzzet Çelik, Ivan Cedric. Teknik Direktör: Joao Pereira.

Sarı kartlar: Attila Mocsi (Çaykur Rizespor), Elia Meschack (Alanyaspor)

Gol: Ariss (dk. 71 k.k.) (Alanyaspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, KONUK ETTİĞİ CORENDON ALANYASPOR&#039;A 1-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, KONUK ETTİĞİ CORENDON ALANYASPOR'A 1-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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