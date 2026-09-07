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gaziantep fk, göztepe'yi 4-2 mağlup etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Göztepe'yi 4-2 mağlup etti; Kacper Kozlowski iki gol, Juan iki gol kaydetti, Ogün Bayrak kırmızı kart gördü. Maç Gürsel Aksel Stadı'nda oynandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 22:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

gaziantep fk, göztepe'yi 4-2 mağlup etti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip maç boyunca tempo kurmakta zorlanırken Gaziantep FK'nın erken ve etkili hücumları skoru belirledi. Halil Dervişoğlu (dk.5) ve Myenty Abena (dk.10) ile öne geçen konuk ekipte, orta sahadan katkı veren Kacper Kozlowski (dk.34 ve dk.45) maçta iki gol daha kaydetti. Göztepe cephesinde ise Juan (dk.51 ve dk.90+3) penaltı ve boş kaleye gönderdiği top ile farkı kapatmaya çalıştı. Maç Gürsel Aksel Stadı'nda oynandı. Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz.

maçın kilit anları:

47. dakikada taç atışında topla buluşan Novatus Miroshi'nin ceza alanı sol çaprazından vuruşu az farkla auta çıktı; bu atak Göztepe'nin ikinci yarıdaki umutlarını canlı tuttu.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Arda Okan'ın derinleme pasında Janderson topla buluştu; gelişen pozisyonda gelen pası Juan boş kaleye göndererek farkı azalttı (1-4).

72. dakikada yaşanan sert müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk tarafından Ogün Bayrak'a direkt kırmızı kart gösterildi ve Göztepe 10 kişi kaldı.

90+2. dakikada verilen penaltıyı kullanan Juan topu ağlarla buluşturdu; maçın skor cetveli daha sonra gol listesinde Juan için dk.90+3 şeklinde de yer aldı.

kadrolar ve disiplin:

Göztepe: Luka Gugeshashvili (Arda Özçimen dk.46), Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Ege Yıldırım (Ogün Bayrak dk.46), Malcom Bokele, Novatus Miroshi (Faustino Anjorin dk.64), Andre Henrique (Alexis Antunes dk.46), Juan, Richard Akonnor (Sinclair Armstrong dk.69), Janderson. Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke. Teknik direktör: Stanimir Stoilov.

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ulrich Meleke, Myenty Abena, Deian Sorescu (Karamba Gassama dk.69), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Kerim Çalhanoğlu (Abakar Sylla dk.69), Alexandru Maxim (Drissa Camara dk.62), Halil Dervişoğlu (Trivante Stewart dk.62). Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Sabahattin Destici, Mirza Cihan, Serdar Dursun. Teknik direktör: Orhan Ak.

Goller: Juan (dk.51 ve 90+3) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk.5), Myenty Abena (dk.10), Kacper Kozlowski (dk.34 ve 45) (Gaziantep FK).

Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk.72) (Göztepe).

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Sinclair Armstrong (Göztepe); Trivante Stewart, Drissa Camara (Gaziantep FK).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA GAZİANTEP FK’YA 4-2 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA GAZİANTEP FK’YA 4-2 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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