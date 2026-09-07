Son dakikada Iheanacho'nun golü Bursaspor'a 2-1'lik zaferi getirdi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, Manisa FK'yi 2-1 mağlup ederek son dakikada gelen golle üç puanı aldı; Iheanacho iki kez fileleri havalandırdı.