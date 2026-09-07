Son dakikada Iheanacho'nun golü Bursaspor'a 2-1'lik zaferi getirdi

maç özeti:
Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında oynanan mücadelede Bursaspor, deplasmanda Manisa FK karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk yarıda Sylla'nın 20. dakikadaki golüyle Manisa öne geçti, ancak Iheanacho 27. dakikada eşitliği sağlayıp maçın kaderini belirledi. Karşılaşmanın son anında 90+2'de Iheanacho'nun dokunuşu Bursaspor'a galibiyeti getirdi.
maçtan dakikalar:
3. dakika: Hüseyin sol çaprazdan çalımla ceza sahasına girip sol ayağıyla yerden ortaladı; kale sahasında kaleci Vedat topu çıkardı.
20. dakika: Zeki’nin geri pasında topu kontrol eden kaleci Kerem, çalım atmaya çalışırken Sylla araya girip topu kaptı ve boş kaleye meşin yuvarlağı göndererek 1-0
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