Acil çağrılarda eşgüdüm: Bayburt'ta 112 koordinasyon değerlendirmesi

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen 112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı'nda, il genelinde acil çağrı hizmetlerinin etkinliği ve merkezler arası eşgüdüm gündeme getirildi.

İstatistiksel veriler ve personel durumu:

Toplantıda 1 Ocak-1 Ekim 2026 tarihleri arasındaki istatistiksel veriler, 112 Acil Çağrı Merkezi kadro ve personel durumu ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Mevcut veri ve değerlendirmeler ışığında hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği için ihtiyaçlar ve öncelikler belirlendi.

Koordinasyon çalışmaları ve ziyaret:

Görüşmelerde, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu kararları doğrultusunda yürütülen koordinasyon çalışmaları ele alındı ve uygulama adımları planlandı. Toplantı sonrası Vali Eldivan, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Toplantı, acil çağrı zincirinin güçlendirilmesi ve personel destek mekanizmalarının takip edilmesine ilişkin kararların kayda geçirilmesi ile sona erdi.

BAYBURT’TA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI