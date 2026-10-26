Nazilli Devlet Hastanesi'nde hasta haklarına dikkat çeken bilgilendirme standı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde hasta hakları standı

Hasta Hakları Günü kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi’nde bir farkındalık standı kuruldu. Standta hasta ve hasta yakınlarının haklarına ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, sağlık hizmetlerine erişim, bilgilendirilme ve başvuru süreçleri hakkında yönlendirme sağlandı.

etkinliğin amacı:

Etkinlikle amaç, hem vatandaşlarda hem de sağlık çalışanlarında hasta hakları konusunda bilinç düzeyini yükseltmekti. Bilgilendirmelerde, sağlık hizmetlerinin karşılıklı anlayış, saygı ve etkili iletişim çerçevesinde yürütülmesinin önemi vurgulandı ve hak ihlallerine karşı başvuru kanalları hakkında bilgi verildi.

ziyaret ve destek:

Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ile hastane yönetimi de standı ziyaret ederek etkinliğe destek verdi. Gün boyunca gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları vatandaşlara ve hastane personeline açık biçimde sürdürüldü.

Stand çalışması, Hasta Hakları Günü'nün amaçlarına paralel olarak bilinç oluşturmayı ve başvuru yollarını görünür kılmayı hedefledi. Hastane yetkilileri, hasta hakları konusunda sürekli bilgilendirmenin hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekti.

HASTA HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE FARKINDALIK STANDI AÇILARAK VATANDAŞLARA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.