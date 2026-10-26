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RTÜK yayıncılara çağrı yaptı: COP31 kamu spotları yayın akışında yer almalı

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılardan COP31 kamu spotlarını yayın akışına alarak konferansın tanıtımına ve iklim farkındalığına katkı sağlamalarını istedi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

RTÜK yayıncılara çağrı yaptı: COP31 kamu spotları yayın akışında yer almalı

RTÜK başkanı daniş'in çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COP31 kamu spotlarının yayın akışlarında yer alması çağrısında bulundu. Daniş, bu uygulamanın konferansın görünürlüğünü artıracağı ve iklim değişikliğine ilişkin toplumsal farkındalığın yükselmesine katkı sunacağını belirtti.

"COP31’i birlikte duyuralım, iklim için ortak ses olalım. Yayıncı kuruluşlarımızın COP31 kamu spotlarına yayın akışlarında yer vermesini; konferansın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve iklim değişikliğine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması açısından kıymetli buluyorum. Geniş kitlelere ulaşma gücünü bu ortak sorumluluk için kullanan, kamu spotlarına yayınlarında yer vererek farkındalığa katkı sunan tüm yayıncılarımıza teşekkür ediyorum"

neden yayın akışında yer verilmeli:

Daniş'in vurguladığı gibi, kamu spotları kısa sürede geniş kitlelere ulaşma potansiyeli taşıyor. Bu mecralarda COP31'in tanıtılması, hem konferansın ulusal hem de uluslararası görünürlüğünü desteklerken, iklim konusundaki toplumsal duyarlılığı artırma amacıyla da etkili bir araç oluşturuyor.

yayıncılara teşekkür ve çağrı:

RTÜK Başkanı, yayıncı kuruluşların COP31 kamu spotlarına yayın akışlarında yer vermesini kamuoyuna duyururken, söz konusu spotlara yer verip farkındalık yaratmaya katkıda bulunan tüm yayıncılara teşekkür etti ve çağrısının sürdüğünü belirtti.

RTÜK Başkanı Daniş&#039;ten COP31 kamu spotu çağrısı

RTÜK Başkanı Daniş'ten COP31 kamu spotu çağrısı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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