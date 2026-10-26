Entegre komutla denizde zafer: MKE'nin PİRANA KİDA'sı Bayraktar TB2'den kontrol edildi

MKE'nin yerli deniz aracı PİRANA KİDA'nın tatbikat başarısı:

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek görevini gerçekleştirdi. Operasyon esnasında araç, 100 kilogramlık harp başlığı taşıyarak hedefi başarıyla imha etti.

Sistem özellikleri ve görev yetenekleri:

PİRANA, 40 knot’un üzerindeki hızı ve 200 deniz milini aşan görev menzili ile tasarlandı. RF ve SATCOM tabanlı haberleşme altyapısı sayesinde araç, uzaktan kumandalı veya otonom şekilde sevk edilebiliyor. Düşük radar kesit alanına sahip tasarımı ve yüksek manevra kabiliyeti, tespit edilme riskini azaltıyor; sistem tek kullanımlık görevlerin yanı sıra sürü konseptiyle de görev icra edebiliyor.

Bayraktar'ın açıklaması ve operasyonun yankıları:

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından operasyonu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Gökyüzünde kontrol, denizde zafer. BayraktarTB2’den kontrol edilen PİRANA KİDA, hedefi başarıyla imha etti!" Paylaşım, Bayraktar TB2 ile entegre insansız sistemlerin tatbikat ortamında koordineli şekilde kullanılabildiğini gösterdi.

MKE TARAFINDAN YERLİ VE MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLEN PİRANA KİDA, BAYRAKTAR TB2 ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEREK 100 KİLOGRAMLIK HARP BAŞLIĞIYLA HEDEFİNİ İMHA ETTİ.