Açılışlara katılan bakan Aydın’da sosyal hizmet ağını genişletti

Açılış töreni ve kent ziyareti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Efeler ilçesindeki Işıklı Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışı ve lansman programı kapsamında Aydın'a geldi. Günün ilk durağı Aydın Valiliği, ikinci durağı ise Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu. Burada Vali Dr. Osman Varol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, ardından Işıklı Mahallesi'ndeki çocuk evleri sitesinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Merkezlerin işlevi ve bakanın mesajı:

Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, bugün hizmete giren dört merkezin farklı ihtiyaçlara cevap vereceğini vurguladı. Konuşmasında, bu kuruluşların korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuklar için aile ortamına benzer sıcak ve güvenli yaşam alanları; engelli bireylerin hayata daha güçlü katılmasına imkan sunan bir yapı; yaşlılara uygun bakım, sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri sağlayacağını belirtti. Bakan Göktaş, "Devletimiz, ihtiyaç duyulduğunda her daim vatandaşlarımızın yanındadır" sözleriyle hizmet anlayışının sürekliliğini anlattı.

Yatırımlar ve kapasite bilgileri:

Bakan Göktaş, Aydın'a son 24 yılda 20,4 milyar lira yatırım ve destek sağlandığını açıkladı. Kentte şu anda 66 kuruluş ile kadınların, çocukların, engelli bireylerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verildiğini belirtti. Sunduğu sayısal veriler arasında, bin 883 çocuk için sağlanan sosyal ve ekonomik destekler; bu yıl SED kapsamında çocuklara ayrılan 125 milyon lira tutarı; Evde Bakım Yardımı ile desteklenen 5 bin 791 büyüğe yönelik yardımlar yer aldı. Bakan ayrıca, bu yıl Aydınlı vatandaşlar için toplam 609 milyon lira Evde Bakım Yardımı sağlandığını ifade etti.

Açılan merkezlerin kapasiteleri ve hedefleri de paylaşıldı: Aydın ve Işıklı çocuk evleri sitelerinin sırasıyla 50 ve 30 kişilik kapasiteleriyle toplam 80 çocuk için güvenli yuvalar sağlayacağı; Aydın Huzurevi'nin 96 bakım ve 64 huzurevi kapasiteli olarak toplam 160 büyüğe hizmet sunacağı belirtildi. Köşk Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ise 63 kapasiteli olup, 13–18 yaş grubundaki gençlere yönelik özel bakım ve rehabilitasyon imkânları sunacak.

Yerel tepkiler ve sonraki adımlar:

Açılışta konuşan Vali Dr. Osman Varol, tesisin Aydın için hayırlı olmasını dileyerek sosyal devlet vurgusu yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Göktaş protokol üyeleriyle birlikte Işıklı Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve çocuk evlerini gezerek yetkililerden çalışma ve hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı. Bakanlık yetkilileri, Buharkent ve Söke'de huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi benzer projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı çerçevesinde hayatın her dönemini gözeten sosyal politikalarla çocuklara, yaşlılara ve engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin sürdürüleceğini vurguladı ve açılışı yapılan merkezlerin Aydın ile ülke için hayırlı olmasını diledi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, AYDIN'DA YAPIMI TAMAMLANAN DÖRT SOSYAL HİZMET MERKEZİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİRKEN, KENTTE SON 24 YILDA 20,4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM VE DESTEK SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI.